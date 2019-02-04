Материалы уголовного дела по ранению заместителя акима Толебийского района уже переданы в суд и судебная коллегия приступила к его рассмотрению.

На пресс-конференции защитники Рабиги Бейсебаевой напомнили фабулу дела. 23 октября прошлого года на заместителя акима Толебийского района было совершено покушение. Неизвестные люди возле дома три раза выстрелили в женщину из травматического пистолета. С лёгкими ранениями она была госпитализирована. Уже на следующий день полицейские возбудили уголовное дело.

По этому факту были задержаны 3 человека. Первоначально дело квалифицировалось как покушение на убийство, но после более тщательного расследования было переквалифицировано и отправлено в суд с обвинениями по другим статьям — «Хулиганство, совершённое по сговору группой лиц», и «Незаконное ношение оружия».

Именно с такой формулировкой защита Рабиги Бейсенбевой категорически не согласна.

Адвокат Рабиги Бейсенбаевой: » Почему было возбуждено уголовное дело согласно статьи 24 — части 1 по статье 99 — Покушение на убийство? Дело в том, что Рабига Бейсенбаева получили ранение в область головы. После этого в течении двух месяцев она принимала лечение в Толебийском районе, в Шымкенте и в Астане. Но 10 декабря уголовное дело было переквалифицировано на «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и 287 «Незаконное ношение оружия» и с такой формулировкой отправлено в суд. Сделано это следователями без предписания прокуратуры или вышестоящих органов, при этом сторона потерпевшей о переквалификации уведомлена не была. Они должны были ознакомить с заключением потерпевшую сторону, но это не было сделано».

На этой же пресс-конференции присутствовали и защитники подозреваемых в преступлении. Они убеждены, что следствие проведено объективно. Сразу после выступления адвоката потерпевшей стороны они представили свои доводы. По словам защиты, выстрелы произведены из травматического оружия и никакой угрозы жизни потерпевшей не несли.

Адвокат подозреваемых: «Специалисты полагают, что здесь раны не от пули. И там характерные царапины есть. То есть это никак не может быть пуля. Пуля — это совсем другое. Характер следа совсем другой. Теперь сторона потерпевшей настаивает на проведении комиссионной экспертизы, да хоть тысячу экспертиз пусть проведут. Царапина, царапина кроме как лёгкой степенью не может быть»

Для более объективного освещения этого преступления защитники обеих сторон призвали журналистов побывать на процессе, пообещав представить свои доказательства в ходе суда. А так же попросили комментировать тему, не прибегая к домыслам и не забывать, что на чаше весов репутация госслужащей.

Данияр Худайбергенов