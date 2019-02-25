Алихан Смаилов стал первым заместителем премьер-министра, Женис Касымбек – вице-премьером.
Смаилов сохранил должность министра финансов.
Комитет Мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатуру Алихана Смаилова для назначения на должность первого заместителя премьер-министра – министра финансов, сообщила пресс-служба нижней палаты Парламента.
В свою очередь комитет по экономической реформе и региональному развитию согласовал кандидатуру Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра.