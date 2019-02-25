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Шымкентские девушки стали чемпионками Казахстана по пожарному спорту Женская сборная команда г. Шымкента по пожарному спорту стала чемпионом Казахстана. Участницы вернулись на этих выходных из Астаны с Кубком первенства по республике. Девушкам победа...

Какие преступления совершают подростки чаще всего, рассказали в ювенальном суде Шымкента Какие преступления совершают подростки чаще всего, рассказали в ювенальном суде Шымкента. В прошлом году в этот суд поступило 52 уголовных дела, связанных с несовершеннолетними. Согласно...