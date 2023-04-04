О топливном кризисе говорили на заседании правительства

Решение непростое, но вынужденное.

Алихан Смаилов заявил, что правительство не нашло ничего лучше, как принять единственно верное, на их взгляд, решение – повысить стоимость бензина и дизельного топлива для всех. По мнению главы кабмина, «нет другого выхода» кроме как поднять цены из-за утекающего топлива в другие страны по серым схемам.

«В соседних странах цены на дизельное топливо и бензин заметно выше. Когда экономика открытая, происходят перетоки товаров в ту страну, где товары дороже. Конечно, мы можем закрыть границу. В принципе, у нас действует запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Это также оказывает серьезное сдерживающее влияние. Если бы такого запрета не было, то отток горюче-смазочных материалов был бы на порядок больше, чем сегодня. Но хочу сказать, что любые запретительные меры могут дать лишь временный эффект, в долгосрочном плане они не эффективны», — говорит Алихан Смаилов премьер-министр РК.

Одна из причин повышения цен на ГСМ, по словам Смаилова, — это частники, которые тоннами вывозят дизтопливо и бензин в соседние страны.

«Доходит до того, что на машины устанавливают дополнительные топливные баки, частники вывозят топливо даже в канистрах. Конечно, можно всех штрафовать, привлекать к ответственности. И мы это будем делать, вносить изменения в законодательство, направленные на ужесточение ответственности. Вместе с тем нам нужно снижать экономические стимулы для незаконной деятельности, то есть сокращать диспаритет цен. Другого пути нет», — говорит Алихан Смаилов премьер-министр РК .

3 апреля министерство энергетики приняло решение повысить предельные цены на Аи-92 и 93 до 205 тенге за литр, дизтопливо – до 295 тенге.

Смаилов подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.

При этом в минторговли заверили, что рост цен на товары и услуги вслед за повышением стоимости топлива будет Незначительным.

«Если мы возьмем яйца и куриное мясо, то в цене стоимость топлива составляет 2%. Если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении цен на дизтопливо, подсолнечное масло подорожает на 2,4%, то есть при цене 700 тенге, это где то тенге 15-17, наверное. Не прогнозирую существенного роста цен на продукты», — говорит Серик Жумангарин министр торговли и интеграции РК.

Новые завышенные цены на автозаправках могут появиться уже на следующей неделе. Глава энергетического ведомства сообщил, что министерство всё лето будет следить за ситуацией на рынке, а осенью снова вернется к вопросу о цене горючего.

После повышения цен на топливо в Казахстане сменился министр энергетики. Вместо Болата Акчулакова, самое обсуждаемое сейчас ведомство возглавил Алмасадам Саткалиев.