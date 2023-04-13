Премьер поручил развивать мощности шымкенсткогоНПЗ

Алихан Смаилов считает, что мощности Шымкентского НПЗ необходимо увеличить с 6 млн тонн до 12 млн в год, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Ранее планировалось увеличить мощности до 9 млн тонн в год, но по словам премьера, ему не нужны полумеры.

«Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ», — сказал Алихан Смаилов.

Говорили на совещании о строительстве жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам» и магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы.

Среди других поручений было и открытие новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива «Қайнарбұлақ», совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательских корпораций для инвестпроектов.