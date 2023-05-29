С 1 июля повышаются социальные выплаты

С 1 июля в Казахстане на 14,5 % повысятся социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

«Повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тыс. получателей, по потере кормильца – 61 тыс. семей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Об усилении меры поддержки данной категории лиц Касым-Жомарт Токаев говорил еще 29 марта на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

«Стоит отметить, что государство на постоянной основе принимает меры по повышению доходов граждан. Так, с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике был увеличен с 60 до 70 тыс. тенге. Это затронуло порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях экономики. Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также пересматривают оклады других категорий работников в сторону повышения с учетом межразрядной системы квалификаций», — говорится в сообщении.

В текущем году также были проиндексированы все виды пенсий и пособий для 4,4 млн получателей.

Вместе с тем продолжилась реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.