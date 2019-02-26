Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Туркестанскую область, где принял участие во внеочередной сессии областного маслихата.

В ходе сессии А. Мамин зачитал депутатам маслихата письмо Главы государства о предложении назначить на должность акима Туркестанской области У. Шукеева. Согласно итогам голосования, депутаты единогласно поддержали предложенную Президентом кандидатуру.

Шукеев Умирзак Естаевич родился в 1964 года в Туркестане. Окончил Московский экономико-статистический институт. Работал на высоких ответственных должностях, среди них: аким Южно-Казахстанской и Костанайской областей, министр экономики и торговли РК, заместитель руководителя Администрации Президента РК, аким города Астаны, первый заместитель Премьер-Министра РК, председатель правления АО «Самрук-Қазына». С декабря 2017 года занимал должность Заместителя Премьер-Министра РК – министра сельского хозяйства.

На встрече с активом Туркестанской области Премьер-Министр поблагодарил Ж. Туймебаева за работу. Будучи первым акимом области, под его руководством областной центр был переведен в город Туркестан, проведены работы по организации административно-территориального устройства нового региона, передислокации и выстраиванию процесса масштабного строительства нового города.

Представляя нового акима области, А. Мамин отметил, что У. Шукеев на постах акима Костанайской, Южно-Казахстанской областей и города Астаны внес большой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов. Кроме того, в должности Заместителя Премьер-Министра – министра сельского хозяйства зарекомендовал себя как руководитель высокого уровня. Профессиональная компетентность и ответственность позволят обеспечить качественное выполнение социально-значимых задач и оправдать оказанное доверие Главы государства.

«Развитие Туркестанской области находится на особом контроле Елбасы. По инициативе Главы государства в священном городе Туркестан началось новое масштабное строительство», — сказал А. Мамин, отметив, что перед местными исполнительными органами поставлена задача по своевременному обеспечению модернизации нового города и развитию его как культурно-духовного центра всего тюркского мира, созданию новых рабочих мест и улучшению социального самочувствия граждан.