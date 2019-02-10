Сегодня утром, 10 февраля 2019 года, посетители одного из торговых центров Шымкента могли наблюдать необычную картину: в женском туалете на втором этаже посетительница… рожала.
Выяснилось, что во время покупки лекарств в аптеке ТРЦ у 23-летней Айгерим Абдекаримкызы отошли воды и начались схватки. Почувствов недомогание, беременная поспешила в туалет. Медиков вызвали, но госпитализировать ее в роддом уже смысла не было: за считанные минуты на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Аишой. Роды приняла сотрудница охраны Ботагоз Алихан.
Сейчас новорожденная Аиша Камбар и её мама находятся под присмотром медиков областного перинатального центра и чувствуют себя прекрасно.
Администрация торгово-развлекательного центра решила обеспечить малышку годовым запасом подгузников и подарить коляску.
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У ТРЦ Shymkent Plaza родилась дочь ⠀⠀ Случаи, когда роженицы являли на свет малышей в самых неожиданных местах — нередки, но каждый сам по себе уникален. Ведь рождение человека — один из важнейших дней, который он помнит на протяжении, практически, всей жизни! ⠀⠀ Но, воскресенье 10 февраля 2019 года запомнится надолго не только сегодняшнему счастливому имениннику! Шымкентцы не первый раз слышат новости о необычных родах. А некоторые и сами становятся участниками этого процесса! ⠀⠀ Могла ли 23-летняя Айгерим Абдекаримкызы представить, что привычный выходной поход в ТРЦ "Shymkent Plaza" станет по-настоящему знаковым? Аиша Камбар (а именно так назвали сегодняшнюю героиню), в полном соответствии своему имени (с арабского "энергичная", "полная жизни") решила, что именно здесь и сейчас пора явить себя миру. В 9:30 большая семья ТРЦ «Shymkent Plaza» приняла в свой круг важного гостя. Девочка родилась здоровой и, как минимум, знаменитой. Рост, вес, и другие антропометрические данные сейчас уточняются, но главное, счастливая мама с малышкой в полном порядке и уже получили первые поздравления: администрация торгово-развлекательного центра обеспечит Аишу крайне важным ресурсом: годовым запасом подгузников и коляской. ⠀⠀ Вот так, новорождённая Аиша, не успев родиться – стала знаменитой и избавила своих родителей от такой бытовой трудности, как покупка подгузников) ⠀⠀ С днём рождения, Аиша! #shymkentplaza