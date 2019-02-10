Сегодня утром, 10 февраля 2019 года, посетители одного из торговых центров Шымкента могли наблюдать необычную картину: в женском туалете на втором этаже посетительница… рожала.

Выяснилось, что во время покупки лекарств в аптеке ТРЦ у 23-летней Айгерим Абдекаримкызы отошли воды и начались схватки. Почувствов недомогание, беременная поспешила в туалет. Медиков вызвали, но госпитализировать ее в роддом уже смысла не было: за считанные минуты на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Аишой. Роды приняла сотрудница охраны Ботагоз Алихан.

Сейчас новорожденная Аиша Камбар и её мама находятся под присмотром медиков областного перинатального центра и чувствуют себя прекрасно.

Администрация торгово-развлекательного центра решила обеспечить малышку годовым запасом подгузников и подарить коляску.