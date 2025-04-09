Фельдшер принял роды у женщины, не успевшей до роддома

В Шымкенте фельдшер скорой помощи принял роды прямо у женщины дома и спас две жизни — мамы и новорождённого. Всё произошло стремительно и на дорогу до роддома времени уже не оставалось.

Женисбек Шарбек — фельдшер со стажем 13 лет. Он приехал на вызов за 10 минут, но сразу понял: рожать придётся на месте. Без паники, по всем протоколам, он принял роды — это уже седьмой или восьмой подобный случай в его практике.

Женисбек Шарбек, фельдшер станции скорой помощи г. Шымкента: «38–39 недель, начались схватки. Поняли, что до роддома не успеем. Всё прошло спокойно. Женщина собралась, нашла в себе силы. Мы помогли — уколы, пуповина, ребёнка на грудь, потом — в больницу».

Как пояснили на станции скорой медпомощи, принять роды может каждый медик, который работает на линии, включая экстренные ситуации, когда роженице или новорожденному требуется какая-то специальная медицинская помощь. Тем более, каждый реанимобиль оснащен оборудованием, необходимым для спасения людей, в том числе новорожденных.

Габит Омиргалиев, заведующий станции скорой помощи №2 г. Шымкента: «В городе действует 10 выездных пунктов, чтобы оперативно реагировать на вызовы. Один из них — наш, второй пункт. В его составе 15 бригад, из них 4 специализированные, остальные — фельдшерские. Согласно Приказу №225, утверждённому Министерством здравоохранения, все вызовы делятся на четыре категории. Первая и вторая — самые срочные, по ним мы должны прибыть в течение 10–15 минут. Это, как правило, ДТП, экстренная помощь беременным, новорождённым и пациентам с сердечными приступами».

И даже не смотря на это, медики подчеркивают, домашние роды таят в себе множество рисков как для матери, так и для ребенка. Поэтому в службе «103» рекомендуют рожать под наблюдением специалистов в предназначенных для этого условиях.