Коррупция в правоохранительных органах, нехватка полицейских участков и острый дефицит кадров.

Обо всем этом рассказали на ежегодном отчете Департамента полиции перед населением. Начальник ведомства Ералы Джумаханбетов был откровенен: среди его подчиненных есть взяточники, но с ними департамент активно борется.

Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкент: «Коррупция -это не колючка, которую можно вытащить. Ну нельзя сейчас разом искоренить эту проблему. Я признаю, есть такая беда у нас. Но мы не сидим на месте, мы боремся с этим. Я прошу вас обращаться в полицию при таких фактах. Приходите не с доносом и слухами, а конкретными фактами».

Помимо оборотней в погонах есть и другие проблемы, говорит главный полицейский города. На миллионный Шымкент не хватает полицейских участков. В некоторых отделениях отсутствуют элементарные условия, к примеру, нет отопления. В рядах полиции ощущается острая нехватка участковых и следователей. Действующим сотрудникам правопорядка приходится перерабатывать — они буквально ночуют на работе, пожаловался Ералы Джумахаметов. Из-за этого у многих полицейских проблемы в семье, которые иногда доходят до разводов.

Есть и позитивные моменты в работе правоохранительных органов Шымкента. В третьем мегаполисе значительно снизилась преступность. Об этом говорят цифры, которые озвучил начальник городской полиции. Водители стали реже садится на руль в пьяном состоянии, и количество тяжких преступлений уменьшилось. Несовершеннолетние в Шымкенте стали реже нарушать закон.

Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкент: «На сегодняшний день наблюдается снижение общеуголовной преступности на 19,4 % по сравнению с прошлым годом. Например: тяжкие и особо тяжкие преступления — 18,4 %, преступление совершенные в общественных местах – 17,3 %, преступления совершенные ранее судимыми – 19,0 %, дорожно-транспортные происшествия – 46,7 %. . Результаты есть, ночные рейды дают хорошие показатели. Хочу призвать и вас, дорогие жители, работать сообща. Преступления на дорогах тоже значительно снизились, по сравнению с прошлыми годами показатели положительные.

Отчет начальника департамента полиции Шымкента Ералы Джумахаметова длился всего полчаса. За это время он успел рассказать все, что сделало ведомство за последние полгода, что он находится у руля. После доклада Джумахаметов наградил горожан, которые помогли полиции раскрыть различные преступления.

После награждения активистов зрители получили возможность задать вопросы спикеру. Пару десятков шымкентцев выстроились у микрофона, чтобы рассказать о своих проблемах. Кто-то из пришедших пожаловался на бездействие полицейских, другой рассказал о том, что стал жертвой мошенника. Одна из женщин сообщила, что правоохранительные органы никак не могут поймать вора, который обокрал ее несколько месяцев назад. Прозвучала также просьба установить освещение и видеокамеры в тех районах, где часто происходят мелкие преступления. Пожилой житель города сообщил, что полицейские не хотят искать его корову, которую украли пару лет назад.

Ералы Джумахаметов после каждого обращения поднимал с места в зале ответственных должностных лиц и поручил каждому решить озвученные проблемы. Некоторых зрителей он пригласил к себе на личный прием. Под конец выступления начальник департамент полиции попросил горожан оказать помощь правоохранительным органам в их работе и сообщил, что всегда открыт к диалогу.