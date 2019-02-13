«Коммунальные» мошенники. Кто они? Как отличить жулика от настоящего контролера коммунальных служб?

Зачастую жертвами мошенничества становятся одинокие пенсионеры и наивные женщины. К этой категории можно добавить еще молодых мамочек, таких, как я, к примеру.

В круговерти дел, если все мысли только о кашке да глажке, не особо включаешь голову, когда в дверь звонят и просят сдать на «опрессовку». Бежишь к кошельку и словно под гипнозом отдаешь свои кровные. Лето. Июль. Стук в дверь. «Кто там?» – спрашиваю, а мне: «Опрессовка». Открываю и не задумываясь отдаю тысячу с лишним тенге. Только через минут 10 до меня доходит, а кто это был? Почему я не спросила удостоверения и даже не поинтересовалась, как зовут «мастера». Выйдя на улицу, никого не обнаружила, а от псевдоконтролера и след простыл.

Позже, обойдя соседей, выяснила, что большая часть из них оказались такими же доверчивыми, как и я. У соседа с пятого этажа тогда выманили 5000 тенге для «замены счетчика». И, конечно же, счетчик никто не заменил, а опрессовку позже провели коммунальные службы.

Итак, как же не отдать свои денежки непонятно кому за услугу, которую вам и не думали оказывать? Нужно знать с кем вы имеете дело.

ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – МАРКЕТИНГ»

Контролеры, которые снимают показания воды.

В основном сейчас все счетчики вынесены в подвальные помещения. И у работников есть доступ для снятия показаний, не входя в вашу квартиру. По поводу замены счетчика, то это добровольный выбор. Вы можете приобрести прибор учета воды как на базаре, так и в организации по водоснабжению. Отличие будет только в том, что купленный на рынке будет без гарантии.

Важные моменты!

Контролер не имеет права заходить на территорию вашего жилого помещения, если только вы сами его не впустите.

Контролер не имеет права брать с вас наличные. Если вам говорят, что нужно сдать на замену труб или поменять счетчик и тут же просят оплатить определенную сумму, то стоит насторожиться. Первое, что вы должны сделать, это запросить служебное удостоверение, после этого необходимо позвонить в диспетчерскую службу (номер телефона будет указан в справке) и узнать, работает ли данный сотрудник в этой организации или нет.

Плата за услуги производится только через кассу или же через терминалы оплаты, а многие пользуются электронным кошельком.

С недавних пор в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» открылась общественная приемная. Теперь не нужно бегать из кабинета в кабинет, чтобы получить нужную информацию. Специалист общественной приемной Бахыт Жолдаров проконсультирует по всем вопросам и направит к нужному специалисту. Кабинет расположен на первом этаже головного офиса, первая дверь слева.

ТОО «ЭНЕРГОПОТОК»

Такой же принцип работы и у «энергетиков». Контролеры не собирают наличку, на месте оплату произвести нельзя, только в кассах и платежных терминалах. Спецформы у контролеров нет. А если закрались сомнения, то стоит проверить служебное удостоверение, которое должно быть с печатью, фотографией и подписью руководителя.

После проверки документа звоните в диспетчерскую службу и узнаете, работает такой специалист или нет. Если что-то вызвало у вас сомнение, то не паникуйте и под предлогом «денег сейчас нет, зайдите позже», отправьте посетителя за дверь. А если ваши подозрения прямо-таки очень серьезные, то незамедлительно позвоните в службу 102. Постарайтесь поточнее изложить отличительные приметы незваного гостя.

Технической работой сейчас занимаются подрядные организации. Список служб можно узнать по бесплатному номеру справочной 11801 со стационарного телефона. С мобильного не получится позвонить, пробовала сама. Сотрудниками же «Энергопотока» осуществляется контроль за своевременной оплатой по счету. Расчетный период составляет один календарный месяц и, если вы не погасили задолженность, то отделом по работе с абонентами отправляется уведомление о долге. Если и после уведомлений абонент игнорирует и не оплачивает счет, то отдел по работе с должниками направляет заявку на демонтаж электросети. Повторное подключение уже будет платным и придется оплатить штраф.

АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

Что касается газового хозяйства, то здесь тот же алгоритм работы контролеров, что и в выше описанных организациях. Сообщаем данные своему контролеру лично (обычно мы знаем их в лицо, а нет – потребуйте удостоверение) или передаем по ватсапу. Подойдет время поверки счетчика, вам предварительно сообщат об этом в коммунальной квитанции.

УСЛУГИ ВДГО

Что же касается услуг по техническому обслуживанию – ВДГО, то их сегодня предоставляет ряд организаций, которые имеют лицензию на данный вид деятельности (их номера можно узнать в справочной). У всех сотрудников этих организаций при себе должны быть служебные удостоверения с печатями.

Если к вам пришли представители газового хозяйства с проверкой, представились как положено, предоставили документы, то не торопитесь сразу же подписывать договор и оплачивать наличными. Сначала пусть специалисты обследуют газовое оборудование, составят акт выполненных работ. После проведения работ, вам должны выдать либо фискальный чек, либо организация пришлет вам квитанцию.

Игнорировать пункт о проверке ни в коем случае нельзя. Так как неисправность котла, плиты или газовой колонки, может унести не только вашу жизнь, но и тех кто рядом с вами. Примеров приводить не буду, так как практически каждую неделю в новостях мелькают сводки о гибели целых семей из-за того, что вовремя не произвели чистку газового оборудования и не проверили тягу.

К сожалению, все чаще мошенники пользуются беспечностью горожан. Чтобы не попасться на уловки, следует быть бдительнее. Не подписывайте бумаги, с которыми не ознакомились, проверяйте документы, звоните в диспетчерские службы и узнавайте трудятся такие люди в их организациях или нет, и не отдавайте наличные в руки. В общем, не живите по принципу «Утром – деньги, вечером – стулья».

Наталья Провозина

Справка

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»: 8(707)-121-05-65 (WhatsApp) исключительно по вопросам контролеров, можно отправлять только смс-сообщения с предложениями или же с замечаниями.

Центральная диспетчерская служба ТОО «ВР-М»: 8 (7252)321-274, 8(7252)323-574, 8(708)110-21-21, приемная – 32-11-95;

ТОО «Энергопоток»: Call-centr – 40-07-04 (операторская), 8(775)428-89-22 (WhatsApp), можно отправлять только смс-сообщения с предложениями или же с замечаниями.

АО «КазТрансГаз Аймак»: Call-centr- 92-11-77, 8(771)727-77-21 (WhatsApp), можно отправлять только смс-сообщения с предложениями или же с замечаниями.

Бесплатная справочная служба: 11801 (со стационарного телефона).

Наталья Провозина