Как оказалось, южане славятся не только горячим нравом, но и смелыми заявлениями, передает Сaravan.kz.

Ясновидящий из Шымкента сообщил, что разговаривает со Всевышним.

В прошлом году отечественные СМИ рассказали о жителе Шымкента, который может выходить на связь с потусторонним миром. Ясновидящий удивил всех, когда заявил, что может говорить с Творцом Вселенной.

Согласно прошлогодним публикациям, 21 год назад Абай Пшенбаев впервые вышел на связь с неизвестной силой. Этот момент мужчина помнит до сих пор. По его словам, Всевышний напоминал ему о скором наступлении конца света и часто появлялся.

«Тогда мои две руки превратились в четыре, от тела отделилось нечто желтое и появилось передо мной. В тот момент я оказался сидящим на подоконнике. Те, кто был дома, от испуга начали читать молитву. Много предзнаменований о конце света приходят ко мне. Необходимо остерегаться. Мне нельзя делать много наставлений», — рассказал Абай Пшенбаев, связывающийся с потусторонним миром.

Стоит отметить, что соседи относятся к Пшенбаеву с почетом и уважением. Однако имамы считают общение с потусторонними силами отступничеством от веры.

«Сало и водка — не харам…»

В прошлом году на просторах Казнета активно обсуждалось довольно смелое заявление самопровозглашенного пророка из ЮКО Нурали Амиралиева. В эфире ток-шоу «Айтылмаған әңгіме» («Несказанное слово») господин Амиралиев заявил, что считает свиной жир и водку халалом.

«Пророк Мухаммед говорит: «Среди еды я не видел харама», — сказал он. — О том, что это (сало и водка. – Прим. ред.) – харам, говорят те, кто не понимает Коран. То есть сама свинина, мясо, — харам, а жир – халал. Его даже дали пророку Исраилу».

Также «пророк» высказался и об алкоголе. «В Коране написано, что из источников третьего рая льется водка, — поясняет Нурали Амиралиев. — Цитирую: «Девушки с большими глазами приносят ее ведрами и разливают по чайникам и пиалам». Но сколько бы ты не пил – не пьянеешь. Только получаешь удовольствие. Я же говорю о том, что водку можно использовать как лекарство.

Напомним, осенью 2015 года 51-летний житель Туркестана Нурали Амиралиев объявил себя «третьим пророком» и уведомил местные власти о своей миссии, написав письмо акиму города. Тем не менее аким Туркестана прислал ответ Нурали Амиралиеву. В нем говорится, что просьба о признании его пророком не подлежит удовлетворению, так как это противоречит закону.

Кастрировавший сам себя мужчина

Эта история может показаться вам менее оптимистичной, чем вышеописанные. Однако обсуждений за собой она повлекла достаточно.

7 ноября 2017 года житель Шымкента кастрировал себя, удалив мошонку. На такой шокирующий поступок 54-летний житель Шымкента пошел от одиночества. Медикам, прибывшим на место, необычный пациент сообщил, что устал от отсутствия семьи и детей.

По словам врачей, мужчина был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Ему сделали срочную операцию, после чего его состояние было оценено как стабильное.

Самопровозглашенный «суфийский шейх», чьи ноги целовали жители ЮКО

В сентябре 2017 года в Сети появилось видео, на котором люди поднимают пожилого мужчину на белой кошме, кланяются ему и даже целуют ноги. Участники тоя таким образом встречают мужчину, вернувшегося из хаджа. Как стало известно, главным героем ролика является Курбан-Али Ахметов, прозвавший себя суфийским шейхом. На просторах Интернета он более известен как Курбан-Али.

Религиовед Абдулла Бахадыр, посмотрев видео, назвал толпу «чокнутыми зомби».

«Этот Курбан-Али, назвав себя пророком на земле, вводит в заблуждение чокнутых фанатиков. Давно о нем не было слышно. Пропал куда-то. Он типа главный суфист всех суфистов. И те люди, как под гипнозом, молятся на него. Каждое его слово — неписаный закон для них. Покалеченные люди, толпа это. Самое страшное, что их немало. И все их семьи и дети тоже становятся такими же «лунатиками». На них нет управы и наказания. Нужен закон, который бы всех таких чокнутых депортировал из страны», — негодует Абдулла Бахадыр.

Стоит отметить, что у господина Ахметова весьма интересная биография. Он является этническим узбеком, родившимся в Ташкенте. Обучался в медресе «Мири Араб» в Бухаре. После распада СССР начал распространять свой тарикат в Южном и Северо-Западном Казахстане (а также в регионах России с татарским населением).

С 1994 года проживал в Казахстане и России. В 1996 году Курбан-Али начал появляться на телевидении Казахстана и проповедовать суфизм. В 1998 году КНБ Казахстана раскрыл деятельность радикальной исламской общины в Кызылорде, руководителем которой оказался Курбан-Али Ахметов. Всего в накшбандийской общине «тарикатшылар» состояло около сотни жителей южных регионов Казахстана. После этого Курбан-Али был выдворен в Узбекистан.

Вся информация взята из открытых источников