В Шымкенте пройдет акция по бесплатной стерилизации животных

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Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Вторая жизнь» объявил о проведении акции бесплатной стерилизации животных с 23 по 28 сентября.

По словам организаторов, в Шымкенте соберется команда ветеринаров-волонтеров из разных городов и стран, чтобы поделиться опытом и кастрировать собак и кошек в нашем городе.

Приоритет в первую акцию получат подопечные приютов и волонтеров, а так же люди под опекой которых большое количество животных.

Привоз и отвоз животного до места осуществляет куратор или владелец.

Подписывается договор согласие на наркоз и операцию.

Животные должны быть здоровы, операция проводится натощак. Желательно после операции надеть животному попону защищающую шов.

Куратору/владельцу иметь при себе свое удостоверение личности.

При условии отпуска животного на улицу в ухо будет встроена бирка.

Запись на стерилизацию по номеру в вотсап:+7 707 956 1116 (без голосовых сообщений). Информация, которую необходимо предоставить: фамилия, имя владельца, кличка животного, номер телефона, адрес.