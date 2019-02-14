Более 7 тысяч граждан получили ответы на интересующие вопросы по налогам посредством WhatsApp мессенджера органов государственных доходов.

Среди часто задаваемых вопросов от физических лиц являются: способы уплаты налога на имущество; действующие налоговые льготы для физических лиц; открытие ИП; специальные налоговые режимы; порядок и сроки представления налоговых деклараций; проверка налоговой задолженности; расчет транспортного налога.

Напомним, что с 19 ноября 2018 года комитет государственных доходов МФ РК запустил мессенджер WhatsApp для предоставления оперативных ответов на актуальные и наболевшие вопросы по налогам на имущество, землю и транспорт физических лиц (исчисление, уплата, задолженность и др.), напомнили в пресс-службе ведомства.

Вопросы можно отправить на номер 8-776-136-41-32 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9-00 до 18-30 часов.

В случае возникновения вопросов по налогам на собственность физическим лицам желательно обращаться по месту жительства (по транспортному налогу) или по месту нахождения недвижимости (имущество, земля). Поэтому, аналогичные WhatsApp мессенджеры подключены также территориальными департаментами государственных доходов:

в Астане по номеру 8-702-601-37-97;

в Алматы по номеру 8-707-847-52-01;

в Алматинской области по номеру 8-701-976-67-76;

в Шымкенте по номеру 8-778-691-76-15;

в Туркестанской области по номеру 8-771-898-92-55;

в Кызылординской области по номеру 8-708-440-94-58;

в Западно-Казахстанской области по номеру 8-700-086-60-01;

в Акмолинской области по номеру 8-747-345-51-83;

в Восточно-Казахстанской области по номеру 8-701-602-73-44;

в Северо-Казахстанской области по номеру 8-707-363-64-08;

в Карагандинской области по номеру 8-771-194-01-04;

в Жамбылской области по номеру 8-708-455-71-61;

в Павлодарской области по номеру 8-707-612-97-76; в Костанайской области по номеру 8-747-467-02-09;

в Атырауской области по номеру 8- 775-324-89-41;

в Мангистауской области по номеру 8-775-356-23-16;

в Актюбинской области по номеру 8-775-593-10-01;

в Целиноградском районе Акмолинской области по номеру 8-702-381-90-46.