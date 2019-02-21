33 животноводческих предприятия Туркестанской области и г.Шымкента переподтвердили право экспортировать продукцию животноводства, включая живой скот в Узбекистан.

Так ветеринарно-санитарным требованиям двух стран соответствуют:

— в Сайрамском районе 9 предприятий: ТОО «Кайып Ата» (откормплощадка на 10 тысяч голов и убойный пункт), ТОО «Казахстан 2050», ПК «Юг Агро», ТОО «Нурзода», ТОО «On Export», ПК «Сардор KZ», ИП «Бегматов» и ТОО «Ет Агро».

— в Сарыагашском районе 12 предприятий: ТОО «Nur Impex», ТОО «Парида», КХ «Балжан», КХ «Дастан», КХ «Бердалы», КХ «Кут Береке», КХ «Малике», ИП «AbdiGold», ИП «Турсынбаев А», ИП «Иргашев», ИП «Мауленов», ИП «Жабай Ата».

— в Казыгуртском районе 2 предприятия: ТОО «Кайып Ата» (откормплощадка на 6 тысяч голов), СПК «Казыгурт Диханы».

— в Ордабасынском 2 предприятия: ТОО «Ордабасы Кус», КХ «Сералы».

— в г. Шымкент 8 предприятий: ТОО «Амангельды», ТОО «Халал Кассаб», ТОО «Ет онiмдерi», КХ «Ер нур», КХ «Байтерек», КХ «Тажибаев», ИП «Усенбаева», ИП «Filosoftica».

От казахстанской ветслужбы участвовало 8 ветеринарных специалистов под руководством заместителя председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Кабдулданова Т.А.

Убекскую сторону представляли начальник отдела управления защиты здоровья животных Госкомитета ветеринарии РУ Г.Ш.Даниев, замначальника управления ветнадзора С.У.Туляганов, гл.специалист управления Н.Махмудов, а также представители узбекских предприятий-импортеров.

Общая мощность проинспектированных откормплощадок Туркестанской области составляет 78850 голов КРС, 61150 голов МРС, 3800 лошадей и верблюдов. Казахстанские предприятия готовы экспортировать в Узбекистан 18 тысяч тонн «красного» мяса, а также 500 тонн продукции птицеводства.

Участие узбекского бизнеса показывает высокую заинтересованность в импорте казахстанской животноводческой продукции: живого скота (КРС, МРС, лошадей и верблюдов), мяса говядины, баранины, конины и верблюжатины, а также продукции птицеводства.

По итогам прошлого года Казахстан экспортировал в Узбекистан 3,95 млн тонн (на 27% больше, чем в 2017 году) продукции АПК на сумму 634 млн долл США (на 34,5% больше, чем в 2017 году).

В 2018 году по сравнению с 2017 годом экспорт животноводческой продукции в Узбекистан вырос почти в 20 раз.

Справочно: Экспорт мяса всех видов в 2018 году составил 33 тысяч тонн. Важно, что предприятия-экспортеры работают в якорной кооперации с мелкими и средними фермерскими хозяйствами региона, что позволяет более 19 тысячам фермерских хозяйств, вовлеченным в программу мясного животноводства получить доступ на внешние рынки.

Объем экспорта говядины в 2018 году составил 19,95 тысяч тонн на основании выданных ветеринарных сертификатов (для сравнения 5,5 тыс тонн в 2017 году), баранины — 3,8 тысяч тонн (для сравнения 1,3 тыс тонн в 2017 году). Регионы лидеры по экспорту говядины – Туркестанская обл (5000 т), Актюбинская и Алматинская области (по 4000 т)

Основные экспортеры говядины – это 20 казахстанских предприятий. Лидеры по экспорту говядины: ТОО «Кайып ата» (Туркестанская), ТОО «Актеп» (Актюбинская), ТОО «Кублей» (Западно-Казахстанская), ТОО «Терра» (Костанайская), каждая из компаний в 2018 году экспортировала более 2000 тонн говядины.