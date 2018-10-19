За 9 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого скота в Туркестанской области увеличилось на 11% и составило 972,6 тыс. голов.

В Региональной службе коммуникаций прошел брифинг с участием исполняющего обязанности руководителя управления сельского хозяйства Нурбека Бадыракова.

На брифинге спикер рассказал о достижениях с начала года в сфере сельского хозяйства и поделился планами на предстоящий период.

По его словам, за 9 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11% и составило 972,6 тыс. голов.

«В соответствии с увеличением поголовья скота, на 7% увеличилось и производство мяса. В результате произведено 154,7 тыс. тонн. мяса. Кроме того, на 9,2% увеличилось производство яиц и на 3,2% производство молока. В целом, экспортировано 4,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота в страны ближнего и дальнего зарубежья. По экспорту мяса регион занимает 1 место в республике», — подчеркнул Н. Бадыраков.

Он отметил, что на сегодняшний день в соответствии с долгосрочной программой развития мясного животноводства на 2018-2027 годы разработан план предстоящих работ в Туркестанской области. Данный план согласован и утвержден Министерством сельского хозяйства РК. По проекту предусматривается увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота к 2027 году до 1 218,7 тыс. голов, довести импорт маточного поголовья крупного рогатого скота до 36 тыс. голов, а также приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота у фермерских хозяйств, где данный показатель намерены довести до 150 тыс. голов.

Стоит отметить, основной задачей программы является развитие фермерских хозяйств. В рамках программы предусмотрено выдача кредитов под 4% и сроком до 15 лет.

Пресс-служба акима Туркестанской области