Фермеры просят разрешить экспорт мяса из-за переполненных откормплощадок

Фермеры Казахстана просят разрешить экспорт мяса. Причина более чем веская – откормочные площадки переполнены.

Об этом в Мажилисе в ходе круглого стола по вопросам поддержки животноводства сообщил председатель отраслевого Союза Даурен Салыков.

Председатель союза животноводов говорит о необходимости смягчения требований к экспорту мяса.

По его словам, в настоящее время лишь пять мясокомбинатов по всей стране имеют право осуществлять экспорт. При этом многие откормочные площадки полностью заполнены скотом, однако не обладают правом поставлять продукцию на внешние рынки. В связи с этим он считает необходимым сделать требования максимально доступными.

Еще один важный момент — Министерство сельского хозяйства предлагает фермерам льготные кредиты под ставку не более 5 процентов. Это хорошая возможность для пополнения оборотных средств.

Однако, по мнению Даурена Салыкова, необходимо смягчить первоначальные требования к заемщикам и максимально сократить сроки рассмотрения заявок.

При этом главной проблемой остается необходимость расширения возможностей для отечественных фермеров по экспорту мяса в Китай.

Даурен Салыков, председатель Союза животноводов: «Сегодня мы говорим о Китае. В настоящее время экспорт в эту страну осуществляют только южные и восточные регионы. Необходимо открыть такую возможность и для других регионов. Однако этому препятствует международный статус страны в сфере животноводства».