ЮКО за восемь месяцев экспортировала около 3 тыс тонн мяса

В этом году Южно-Казахстанская область вышла из буферной зоны по ящуру. Это, свою очередь, приведет к увеличению экспорта мяса аграрного региона. К примеру, за первые восемь месяцев текущего года область экспортировала более 330 тонн мяса КРС и баранины.

Также, за этот период ТОО «Ордабасы Кус» отправило в страны ближнего и дальнего зарубежья 2485 тонн мяса индейки на сумму 1 млрд. 708 млн. тенге.

В целом за первые десять месяцев этого года в регионе было произведено 173,2 тыс. тонн мяса.

Вместе с тем, в целях повышения экспортного потенциала области ведется активная работа по вопросам транспортировки кукурузы и мяса баранины в Исламскую Республику Иран. На сегодня существуют предварительные соглашения об экспорте мяса баранины в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак.

Проводимая работа в этом направлении является результатом работ, проделанных в рамках реализации 61 шага Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства, направленных на привлечение стратегических инвесторов для развития производства и переработки мяса.

Стоит подчеркнуть, что в 2016 году область экспортировала 6 700 голов мелкого рогатого скота, 400 голов крупного рогатого скота и 200 лошадей. В том числе, ТОО «Қайып Ата» совместно с компанией MYCo Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов поставили город Фуджейру 2000 голов овец. Более того, товарищество заключило контракт с Иранской компанией GO HARD TALAYI PASARGAD на поставку 3 тыс. тонн мяса баранины в год.

В целом, в Южно-Казахстанской области наблюдается рост в направлении животноводства. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,9%, составив 925,6 тыс. голов КРС. Поголовье мелкого рогатого скота — на 1,2%, составив 4 млн. 92 тыс. голов. Помимо этого, на 19,7% увеличилось поголовье лошадей — 285 тыс. голов, верблюдов — на 6,8%, — 25,5 тысяч голов, а поголовье птиц увеличилось на 2,3 процента, составив 2,5 млн голов.

Пресс-служба акима ЮКО