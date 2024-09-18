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Мясо из Туркестанской области впервые экспортировали в Таджикистан. Местный предприниматель из Сайрамского района заключил контракт поставку за рубеж 110 тонн продукции.

Первая партия 17 тонн мяса впервые отправится в Таджикистан. Крупный договор с зарубежными покупателями подписал предприниматель из Сайрамского района. Ранее местная продукция поступала на рынки Ирана, России и Узбекистана, теперь её будут поставлять и жителям Таджикистана. Предприятие ТОО «Кайып-ата», занимается животноводством более 14 лет.

«Мы стали первыми, кто отправляет мясо в Таджикистан. У нас около 15 тысяч лучших мясных пород крупно-рогатого скота. С одной туши мы получаем около 250 килограммов мяса. Продукция — высокого качества, мы разводим белоголовых телят», — говорит Нурбек Кайыпов, директор предприятия в Туркестанской области.

Туркестанская область занимает лидирующие позиции по экспорту мяса. На южный регион приходится 80% экспортируемого мяса крупного рогатого скота и 75% баранины. За первые 7 месяцев с начала года экспортировали почти 7 тысяч тонн говядины и почти 5 тысяч тонн баранины. В планах наладить поставки мяса крупному потребителю в Китай.

«В Туркестанской области первыми был подписан контракт с Таджикистаном на поставку крупной партии мяса. Контракт на 110 тонн на 1 год. Если попросят увеличить объемы, предприятие готово увеличить производство. В Туркестанскую область приезжают китайские инвесторы. Они интересуются субпродуктами. Сейчас мы вносим в реестр предложения со стороны министерства, мы будем готовы экспортировать в Китай», — говорит Ерулан Жанибеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Глава государства делает акцент на развитие животноводства. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает перспективным развитие производства баранины, мяса птицы, ягнятины, молочного животноводства и продвижение экспорта животноводческой продукции. Для этого в ближайшие 10 лет будет введено в оборот дополнительно 50 миллионов гектаров пастбищ.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Перед нами стоит еще одна задача — добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны — стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента.

Нужны предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства».

В начала года в Туркестанской области произвели почти 113 тысяч тонн мяса, 280 тысяч тонн молока, 144 млн штук яиц. И с каждым годом производство планируют наращивать, а племенные животноводческие хозяйства — укрупнять.