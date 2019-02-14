Для безопасности учеников и профилактики правонарушений во всех школах Туркестана установят камеры видеонаблюдения.

Пилотный проект по установке в школах камер видеонаблюдения запущен по инициативе и при поддержке главы Туркестанской области. Он направлен на профилактику подростковой преступности и пресечение правонарушений среди школьников.

В частности, пять камер установлены в помещениях и во дворе средней школы №23 Туркестана. Камеры интегрированы с Центром оперативного управления региональной полиции.

Теперь стражи порядка в круглосуточном режиме могут наблюдать за безопасностью детей и своевременно реагировать на любые правонарушения среди школьников.

Камерами видеонаблюдения планируют оснастить все школы города, где в совокупности насчитывается более 39 тыс. учеников. Практика показала, что эта мера позволяет значительно сократить число правонарушений среди детей.

В послании президента РК от 5 октября 2018 года дано прямое поручение об оснащении учреждений образования видеонаблюдением. «Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры», — говорится в документе.