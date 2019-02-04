Гражданин Казахстана задержан за подделку авиабилета в аэропорту Дели, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Total.kz.

«В аэропорту Дели был задержан гражданин Казахстана за подделку авиабилета. Данный вопрос находится на контроле нашего консульского отдела посольства в Индии», — сообщил Смадияров в ходе брифинга.

Он добавил, что, по информации полиции, мужчине грозит штраф в размере 10 тысяч рупий (примерно 53 406 тенге – прим. Total.kz)

«По информации сотрудников аэропорта, его не арестовали, а задержали. После оформления протокола он будет отпущен на свободу. У него забрали паспорт, он будет возвращен в административном суде сразу после оплаты штрафа», — объяснил официальный представитель МИД РК.