Иностранцы собирались перейти Казахстанскую границу с фальшивыми документами

Двое иностранцев попытались перейти границу по поддельным документам.

​В Сарыагашский РОП поступило сообщение от сотрудников приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». В нем указывалось, что во время пересечения границы Республики Казахстан, документы двух граждан Узбекистана вызвали у них подозрение.

Получив сообщение, в Сарыагашском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских, которая сразу же прибыла на место происшествия. Таким образом, документы 2-х граждан, которые собирались покинуть территорию страны, были тщательно проверены.

​В результате выяснилось, что документы иностранцев оказались поддельными.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

​В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в Сарыагашский районный суд для принятия законного решения.