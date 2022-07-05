Ветеринары подделывали акты о вакцинации скота в Туркестанской области

В Туркестанской области при вакцинации домашних животных был допущен ряд нарушений, передает OTYRAR.

В частности, в ходе проверки прокуратурой были обнаружены поддельные документы о наличии прививки против инфекционных заболеваний. Но по факту скот оказался совершенно не привитым.

“По выявленным фактам нарушений получены разъяснения от ветеринаров. По результатам рассмотрения, к дисциплинарной ответственности будут привлечены заведующие ветеринарными пунктами в ряде районов области, а так же руководители этих филиалов”, — рассказал старший прокурор прокуратуры Туркестанской области Асылбек Туршеков.

Представители надзорного органа рассказали, что в Тюлькубасском, Жетысайском и Сайрамском районах также были представлены ложные отчеты о вакцинации скота. Как выяснилось, в девяти сельских округах Тюлькубасского района поголовье скота не регистрировалось, а вакцинация вообще не проводилась.