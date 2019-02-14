Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с инвесторами из Ирана.

В ходе встречи представители иранской фармацевтической компании Niak выразили намерение построить завод в соответствии с последними стандартами GMP. Отметим, одна из важных и уникальных особенностей компании — инвестирование в исследования, а также постоянное стремление к подготовке кадров.

По словам руководства компании, на сегодняшний день 30 процентов сотрудников имеют докторскую степень, степень магистра и являются специалистами в сфере фармакологии, которые занимаются исследованиями, разработками и контролем качества.

«Я полностью поддерживаю ваши инициативы. Это важный шаг. Для инвесторов у нас созданы все условия. Стоит также упомянуть о преимуществах выхода не только на рынок Европейского Союза, но и России, Белоруссии, Кыргызстана и Армении. Я призываю как можно скорее приступить к реализации данного проекта», — сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, иранские инвесторы выразили благодарность главе региона за оказанную поддержку. В ходе подписания двустороннего меморандума, гости выразили готовность в дальнейшем укреплять торгово-экономические связи с Туркестанской областью.