В Шымкенте приостановлена реализация проекта по выпуску лекарств почти за 6 млрд тенге, сообщает LS со ссылкой на сообщение городского акимата.

Фармацевтический завод за 5,9 млрд тенге планировали запустить в индустриальной зоне «Тассай». Ожидалось, что строительные работы будут завершены в декабре 2019 года. Согласно информации, на текущий момент проект заморожен из-за отсутствия денег.

«Первоначально проект реализовывался совместно с российским инвестором. На текущий момент он отказался от дальнейшего участия. В связи с этим ведется поиск инвестора», – пояснили в акимате.

Вместе с тем отмечается, что строительство производственного здания завершено на 70%.

Ранее сообщалось, что мощность завода должна было составить 2 млрд таблеток и 300 млн капсул в год. Работой планировали обеспечить 50 человек.

Екатерина Журавлева