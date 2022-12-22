Масштабный фармацевтический завод запустят в Шымкенте

Масштабное производство фармпродукции планируется запустить совместно с республикой Узбекистан. Стоимость инвестпроекта внушительная — 21 млн долларов США, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе акима Шымкента.

Межрегиональный бизнес-форум «Казахстан-Узбекистан» состоялся в Ташкенте, в ходе которого были подписаны важные для южного мегаполиса соглашения. Как стало известно, в Шымкент привлекут крупные инвестиции- это проекты на 190 млн долларов США.

«Товарооборот Шымкента с Республикой Узбекистан за пять лет вырос вдвое. За последние два года в городе запущено четыре проекта. Общая стоимость инвестиций составит 190 млн долларов США. Они ориентированы в основном на строительство, фармацевтику и текстильное производство», — сказал Аким Шымкента Мурат Айтенов на бизнес-форуме.

Одним из важных инвестпроектов является запуск фармацевтического завода в Шымкенте стоимостью 21 млн долларов США. Таким образом, в стране намерены повысить уровень производства лекарственных препаратов и обеспечить полностью внутренний рынок. К слову, такие меры актуальны как никогда. Накануне аналитики привели неутешительную статистику, заявив что Казахстан все больше зависим от импортных лекарственных препаратов. Только за этот год в страну завезли на 17% больше фармпродукции из зарубежа.

Что касается форума, мероприятие организовано в рамках государственного визита Главы государства в Республику Узбекистан. В нем приняли участие заместитель Премьер-министра РК — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, акимы регионов, представители Правительства Республики Узбекистан, предприниматели. Основная цель — укрепить торгово-экономические связи и деловое сотрудничество во всех сферах.