Кто они, рэкетиры 90-х? Бойцы за справедливость или просто бандиты? Портал Baribar.kz знакомит с нашумевшими главарями ОПГ, передает 365info.kz.

После распада Советского Союза в стране резко увеличилась преступность. Организованные преступные группировки, называя себя «ракетами», вымогали чужое имущество путем насилия, запугивания и прочих угроз.

Баха-Фестиваль

Имя рэкетира, известного как Баха-Фестиваль, Бакыткелды Баясов. Он родился в 1963 году в селе Карасаз Райымбекского района Алматинской области.

В 17 лет Бакыткелды окончил школу и поступил в нынешний «Университет Нархоз». На 1 курсе был призван в армию. В 1981 году в первой колонне участвовал в войне в Афганистане.

После возвращения он продолжил обучение, но, не закончив, стал работать в типографии. Родные говорят, что Бакыткелды был смелым человеком, желающим навести порядок в обществе.

«В 20 лет ушел из жизни известный боксер Бекзат Саттарханов. При этом он полностью выполнил свою миссию в жизни и на Олимпиаде в Сиднее стал чемпионом страны. Я думаю, у Бакыткелды тоже была своя миссия в этой жизни. Он преданно выполнял ее и стал героем своего времени. Многим он помогал. Многие боялись Бахи. Его душа желала справедливости, он любил дисциплинированность, выполнял обещанное и других заставлял выполнять. Все это искусство. Только один пример: Бакыткелды решил проблему между чеченцами и казахами в Усть-Каменогорске. После этого его авторитет сильно вырос», — рассказал брат Амангельды Баясов в интервью журналу «Жұлдыздар отбасы».

Перед смертью Баха-Фестиваль планировал построить мечеть, даже участок прикупил по дороге в Алмарасан. Но так и не успел его достроить.

Покушение на Бакыткелды было совершено в Кенсае, в доме друга по имени Аскар. От полученных травм он скончался 7 октября 1993 года.

Рыжий Алмаз

Несипбай Насенов родился в 1961 году в Семипалатинске. В 90-е годы был осужден за хулиганство и неоднократно сидел в тюрьме.

Рыжий Алмаз умудрился попасть в тюрьму, находясь и в Кыргызстане. За вооруженное нападение приговором Иссык-Кульского районного народного суда он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В то же время в местных СМИ говорилось, что «тюремный университет» он окончил с отличием, в совершенстве знал тюремные законы и прочно овладел знаниями в области психологии и зарабатывания больших денег.

Помимо родного языка, он хорошо знал русский, армянский, чеченский, цыганский, изучал английский. Занимался спортом, в том числе айкидо, и учил своих ребят восточным единоборствам.

«Он был одним из хозяев ресторана, в которым я пела. Он увидел меня в том ресторане и пригласил к себе за стол. У нас есть понимание, что «певцы в ресторане могут пить с любым посетителем за одним столом». Но я не такой человек, который примчится по первому зову. Алмаз бывало добивался, чтобы просто обмолвиться со мной словом. Долго ухаживал. Я отмазывалась, что у меня муж, дети. В моем понимании мужчина должен уметь добиваться того, чего хочет. Алмаз был старше меня на 17 лет, поэтому видел во мне маленького ребенка», — рассказала жена Ситора Назарова.

В 1992 году на Несипбая Насенова в Алматы было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Ему предъявили обвинение в хранении холодного оружия, уклонении от налогов и вымогательства денег у богатых граждан. Алмас был приговорен к пяти годам лишения свободы.

После отбывания срока в тюрьмах Павлодара и Мангистау он создал охранные фирмы и начал законно вести дела. При очередном выезде за границу пришла весть о его убийстве. В Рыжего Алмаза выстрелили 31 мая 1998 года на вилле в Барселоне.

Сабыр Муслим

Сабыр Муслим родился в Южно-Казахстанской области. Знавшие его вспоминают, что он помогал сиротам, безработным и пытался уменьшить преступность.

Актер Тауекел Муслим – старший сын Сабыра Муслима.

«Имя Тауекел дал мой отец. Родители развелись, когда я был очень маленьким. Поэтому не могу о нем толком ничего рассказать. Мама не была против нашего общения. В 9 классе я три месяца был рядом с отцом. Отец был спортивным человеком. Любил поэзию, искусство. Когда мы были вместе, он все время твердил: «Учись, будущее за знанием». И вправду, сегодня время не силачей, а образованных. Не могу сказать, что я на него похож. Во многом я зажат, в основном все держу в себе. Если бы я вырос с отцом, возможно, у меня был бы другой характер», — говорит Тауекел Муслим.

Многие деяния Сабыра Муслима противоречили закону. Из-за конфликта с полицейскими ему было предъявлено обвинение по девяти разным статьям, однако многие эпизоды не были доказаны. Затем он на 3 года был водворен в тюрьму по обвинению в хранении холодного оружия. После выхода на свободу долго болел и умер в Алматы.

«Четыре брата»

В организованную преступную группировку «Четыре брата» входили Серик Матышев по прозвищу Серик Жантугел, Курмангали Сатыбалдиев и Еркин Избасар.

Есть сведения, что они руководили торговлей горюче-смазочными материалами, вещевыми рынками, автостоянками и зерновым бизнесом в Актау и Алматы. «Четыре брата» собирали в свои ряды бывших сотрудников правоохранительных органов, ветеранов-афганцев и спортсменов с неудачной карьерой, так создали отряд.

Еркин Избасар, передвигающийся в инвалидной коляске, в 2018 году был осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в хищении и продаже нефти в Актобе. До инвалидности он занимался вольной борьбой и был крупным меценатом.

«Занимался вольной борьбой, увлечение этим видом спорта осталось на всю жизнь. В 1998 году я попал в ДТП, со спортом пришлось попрощаться, но увлечение осталось. Теперь я хожу в тренажерный зал, чтобы поддержать наших борцов. В области достаточно борцовских школ, юные дарования могут совершенствовать свое мастерство в спортивном интернате, где созданы все условия», — рассказывал в интервью Еркин Избасар.

К слову, в Казахстане в 90-е было множество криминальных группировок. Это Берик Американец, Титаник (Леха Семипалатинский), ОПГ «Адай» и «Абрам», «Устькаман-Семск», «Крыкбаевские», «Заводские», «махновцы», а также бригада Исы одноглазого, группа Садко и Сейко, Серик-Голова, братья Каримовы, «Ягуаровские», «Сайгаки» и многие другие.