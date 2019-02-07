На пульт «102» поступил звонок от жительницы микрорайона «Спортивный». Женщина утверждала, что огнём охвачен гараж. На вызов незамедлительно выехали сразу две пожарные машины.

Прибыв на место, борцы с огнём увидели, что горит не гараж, а мусорный контейнер.

Как выяснилось, дать ложную информацию диспетчеру противопожарной службы Шолпан Топакова решила осознанно.

— Да, я вызвала пожарных. Ну что это такое! Всё время в контейнере горит мусор. Вонь такая стоит, невозможно дышать! Как будто в мусорные баки налили бензина. Сколько можно терпеть?!

Это сути дела не меняет, говорят сотрудники противопожарной части. Две машины на то, чтобы потушить пламя в мусорке — слишком дорогое удовольствие. Пожарные настойчиво просят шымкентцев при вызове экстренных служб не преувеличивать. На этот раз женщина отделалась предупреждением.

Шынар Оразова