К двум годам ограничения свободы за ложный звонок приговорили жителя Туркестанской области.

В полицию нередко поступают заведомо ложные сообщения о “заложенных бомбах”, которые зачастую отвлекают значительные силы и средства полиции и других государственных структур. При этом “лжетеррористы” даже не понимают, насколько серьезными могут оказаться последствия таких “ложных звонков” для самих же правонарушителей.

К примеру, в декабре прошлого года на пульт “103” скорой помощи Туркестана позвонил неизвестный и сообщил, что в больнице Жетысайского района заложена бомба. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и спецтехника. Стражи порядка оцепили прилегающую территорию и эвакуировали сотрудников медучреждения. В итоге взрывное устройство полицейские не обнаружили, а сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские ДП Туркестанской области задержали подозреваемого, жителя Жетысайского района, сообщившего ложную информацию о преступлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.

Собранные материалы направили в суд для принятия процессуального решения. В мае 2020 года решением суда Жетысайского района подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы и принудительному труду сроком на 100 часов. Хотелось бы напомнить, что санкция статьи 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма” предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, нарушители по решению суда будут обязаны оплатить в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования. Поэтому каждому, у кого может возникнуть желание таким образом “пошутить”, нужно задуматься, стоит ли такая “безответственная шалость” подобных последствий.