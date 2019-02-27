Президент Нурсултан Назарбаев призвал акимов быть ближе к людям, но предупредил их о необходимости избегать популизма, передает Tengrinews.kz.

«У нас очень заметны разрывы в региональном развитии. Почему в одних областях дороги хорошие, а в других нет? Почему где-то ЖКХ функционирует стабильно, а где-то дает сбои? Получается, что есть акимы, которые действительно работают, знают и решают проблемы людей, но есть и те, которые избегают общения с населением, игнорируют реальные потребности жителей регионов.

Акимам нужно быть ближе к народу и делать все возможное для его блага», — сказал Назарбаев, выступая на XVIII съезде партии «Нур Отан».

Президент также высказался о ежегодных отчетных встречах акимов с населением. «Аким делает отчет один раз в год, это в формальность превратилось. Аким должен в течение года встречаться с разными категориями людей, а не ждать целый год, чтобы прийти, отчитаться, встряхнуться и идти дальше. Давайте посмотрим, как это лучше сделать. У нас есть различные программы, выделяются ресурсы, однако люди не видят конкретных результатов. Никто им не разъясняет. Такое положение недопустимо», — заявил Президент.

Он поручил, чтобы правительство и акимы всех уровней решали все социальные проблемы в конструктивном ключе и «без популизма». «Каждый регион стратегически важен для нас. Мы должны сформировать новую карту страны, основанную на обновленных региональных стандартах качества жизни», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что по его поручению была разработана новая программа партии на основе изучения ключевых мировых трендов, анализа ситуации во всех регионах Казахстана. В ней обозначены цели и проекты, которые должны стать фундаментом государственно-социальной политики на ближайшие три года с перспективой для всего десятилетия.

«Как вы знаете, у нас произошла смена правительства, состав которого обновился на 70 процентов. Есть вопросы по областям, новому кабинету министров. Всем акимам нужно немедленно приступить к реализации озвученных задач. Все сказанные вопросы мы должны слаженно, как один человек, я, правительство, члены партии, во всех регионах партийные организации должны контролировать, приступить к конкретному делу, где мы осваиваем деньги для строительства.

Это непростая работа. Для этого нам нужно всем консолидироваться, где строятся больницы, как мы оздоравливаем коммунальную среду. Все это для каждой области, города, села, если все это разделить, то если слаженно, все вместе, никаких сложностей не должно быть! Акимы, кроме этого, чем должны заниматься?!» — сказал Нурсултан Назарбаев.