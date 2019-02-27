Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Таразе.

«Три человека, к сожалению, погибли. Три человека в больнице. Ребенок, к сожалению, с тяжелой черепно-мозговой травмой. Его готовили к операции. Всю необходимую помощь министерство оказывает, мы запрашивали, есть ли необходимость поддержки по линии санавиации.

Пока такой необходимости нет. Кроме того, есть пациент с большой степенью ожогов, получает интенсивную терапию», — прокомментировал Биртанов в кулуарах съезда партии «Нур Отан».При стабилизации состояния министерство готово транспортировать пациентов в центральные клиники, добавил он.

Взрыв прогремел в четырехэтажном жилом доме в Таразе ранним утром среды. Эпицентром стала квартира на втором этаже. Рухнули перекрытия с первого по третий этаж. О ЧП в Таразе Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в оперативном порядке доложил премьер-министр Аскар Мамин.

По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Жениса Касымбека, члены комиссии вылетели на место происшествия в Тараз, сообщили в пресс-службе правительства.

Жители пострадавшего дома расселены в близлежащей школе № 47, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения. Работают медики, психологи. Развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру +7 (7262) 51 35 75. Из дома эвакуировали 300 человек. Четверо доставлены в больницу. Всем им оказана помощь, они отпущены домой.