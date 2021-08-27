Ситуация в Байзакском районе полностью контролируется. Больше всего привлекались представители ЧП, правоохранительных органов и медицины региона.
Из областного центра для эвакуированных жителей подготовили более 400 спален Рассмотрена возможность подготовки около 1000 дополнительных мест.
Ведутся работы по устранению взрывоопасных повреждений и обеспечению эвакуированных жителей нуждами и горячим питанием. Созданный под моим руководством штаб ЧС принимает все необходимые меры.
Пострадавшие доставлены в городские и районные больницы Тараза и оказана медицинская помощь.
Соответствующие решения принимаются совместно с министрами обороны и ЧС РК.