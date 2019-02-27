27 февраля в 06-21 в г. Тараз по адресу 9 мкр. дом 62 произошло обрушение 1-3 этажей в результате взрыва в 4 подъезде (предварительно взрыв произошел в кв.46 на 2 этаже).

Силами КЧС МВД РК мобилизовано необходимое количество специалистов и техники, произведена полная эвакуация жителей всего дома. Из под завалов извлечено 8 человек, 2 из которых – погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

О ЧП в г.Тараз Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву в оперативном порядке доложил Премьер-Министр РК А.У. Мамин.

По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ж. Касымбека, члены комиссии вылетели на место происшествия в г.Тараз.

Жители пострадавшего дома расселены в близлежащей к дому школе №41, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения. Работают медики, психологи.

По предварительной информации КЧС МВД РК причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: +7- 7262 — 513575.