Число погибших при взрыве в жилом доме в Таразе увеличилось до трех человек. Эту информацию сообщили в Управлении здравоохранения Жамбылской области, передает NUR.KZ.

По данным медиков, 27 февраля 2019 года в 06:21 часов на Жамбылскую областную станцию скорой медицинской помощи по линии 103 поступило сообщение о том, что в 9 микрорайоне, доме 61 произошел взрыв и есть пострадавшие граждане.

«Общее количество пострадавших 6, 3 человека погибли на месте происшествия», — сообщили в облздраве.

Госпитализированы 3 пострадавших (в городские больницы №1 и № 2, Жамбылскую областную детскую больницу).

3 больным были проведены лечебные мероприятия в приемном отделении больницы, они находились под наблюдением врача и по окончании лечебных мероприятий были выписаны на амбулаторное лечение.

Больные, находящиеся в больнице, полностью обеспечены необходимыми медикаментами.

В целях оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим гражданам на базу школы № 47 были привлечены врачи и психологи.

Напомним, предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Нурсултан Назарбаев поручил создать правительственную комиссию по расследованию ЧП.