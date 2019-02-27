Число погибших при взрыве в жилом доме в Таразе увеличилось до трех человек. Эту информацию сообщили в Управлении здравоохранения Жамбылской области, передает NUR.KZ.
По данным медиков, 27 февраля 2019 года в 06:21 часов на Жамбылскую областную станцию скорой медицинской помощи по линии 103 поступило сообщение о том, что в 9 микрорайоне, доме 61 произошел взрыв и есть пострадавшие граждане.
«Общее количество пострадавших 6, 3 человека погибли на месте происшествия», — сообщили в облздраве.
Госпитализированы 3 пострадавших (в городские больницы №1 и № 2, Жамбылскую областную детскую больницу).
3 больным были проведены лечебные мероприятия в приемном отделении больницы, они находились под наблюдением врача и по окончании лечебных мероприятий были выписаны на амбулаторное лечение.
Больные, находящиеся в больнице, полностью обеспечены необходимыми медикаментами.
В целях оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим гражданам на базу школы № 47 были привлечены врачи и психологи.
Напомним, предварительной причиной взрыва назвали неосторожное обращение с газовым оборудованием.
Нурсултан Назарбаев поручил создать правительственную комиссию по расследованию ЧП.