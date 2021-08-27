По предварительной информации, поступившей в Комитет по охране прав детей МОН РК, среди пострадавших в Жамбылской области (Байзакский район) детей нет. Иная информация будет сообщена дополнительно.

Сотрудниками местных исполнительных органов эвакуированы 83 ребенка из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села Сарыкемер и Кенес Байзакского района.

По поручению Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова ночью на место происшествия вылетел председатель Комитета по охране прав детей Имангалиев Е.Н.

Также на месте работают представители территориального Департамента по контролю качества в сфере образования МОН РК.

Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований.

Для оказания поддержки эвакуированным детям МОН РК предложил родителям отправить детей в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для обучения и проживания. Такая практика уже применялась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что для организации оперативной помощи детям Министерством образования и науки РК в срочном порядке организована работа круглосуточных горячих линий: телеграмм-чат «Bala gorqau»

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