Шымкентские спасатели помогают коллегам из Тараза.

27 февраля 2019 года в 07.00 поступило сообщение от руководителя ГУ «Оперативно-спасательный отряд» ДЧС г.Шымкент О.Туртбаева о том, что по адресу: Джамбульская область, г.Тараз произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. В 7:05 личный личным состав был поднят по команде общий сбор.

В 8:00 в экстренном порядке для проведения АСР в г. Тараз выдвинулись 20 человек личного состава в том числе два кинологических расчета и три единицы техники укомплектованы необходимыми аварийно-спасательными иснструментами и оборудованием. В 10.29 заместитель руководителя ГУ «Оперативно-спасательный отряд» Р.Дуйсенбеков сообщил, что благополучно прибыли в г.Тараз и приступили к аварийно-спасательным работам.

За период с 27 по 28 февраля личным составом ГУ «Оперативно-спасательный отряд», была проделана следующая работа; произведен демонтаж бетонных конструкций, которые нависали после взрыва, эвакуировали имущество жителей, разобрали металлоконструкции плит на 1-м этаже здания, с целью возможного нахождения пострадавших под плитами, проводили работы по подпорке стен и лестничных площадок.

ГУ «Оперативно-спасательный отряд» ДЧС г. Шымкент