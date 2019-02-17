17 февраля – День спонтанного проявления доброты

Этот день родился не у нас. Его появлением мы обязаны одной из инициатив международных благотворительных организаций. Первая конференция Всемирного движения за доброту (как видите, есть и такое), состоялась в Токио в ноябре 1998 года. В этом мероприятии приняли участие Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада, Сингапур и Таиланд, которые решили, что праздник будет отмечаться 17 февраля. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Оглянитесь, и вы увидите, как много тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. А этот День призван напомнить о том, что мы должны как можно чаще проявлять доброту и отзывчивость к тем, кто нас окружает.

Сегодня День спонтанного проявления доброты широко отмечается во многих странах мира. Почему? А потому, что его идея – деятельная доброта, понятна многим. Эта «услуга» – будь она проявлена в частном порядке или в ходе благотворительной акции, востребована многими тысячами, а то и миллионами людей.

На протяжении всех будних дней мы все очень заняты – служебными делами, семейными хлопотами, заботами о домочадцах, своими какими-то внутренними переживаниями. Где уж нам оглянуться-помочь чужим людям, себя бы не порастерять. Поэтому, ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ В ГОДУ мы можем сосредоточиться на доброте, на бескорыстном ее «причинении».

Вы вправе поинтересоваться: а что взамен? О, взамен каждый из нас получит достаточно щедрый подарок – чувство удовлетворения, осознание того, что в тебе все еще жива, жива-таки способность к сопереживанию, милосердию. Именно в этот день мы можем проверить себя на «слабо». А слабо мне, преодолев собственное равнодушие, возможно, и жадность, проявить к ближнему бескорыстную щедрость, внимание, участие, доброту?

Начало года подарило нам, южанам, еще один пример милосердия. Если вкратце, вот эта история. Жила-была семья. Дружная, но не очень везучая. Пятеро детей, без жилья, полуголодное существование, словом – нужда жутчайшая. От всех этих бед и проблем вскоре сбежал отец семейства. Вначале мать – Мухаббат Баева, работала в ресторане, но там платили настолько мало, что вскоре она подалась на завод, где заработок был получше. Там она застудила обе почки, стала инвалидом и не смогла больше работать. Как-то постепенно главой семьи стал старший сын Агабек. А парню всего-то 13 лет… Мальчик стал, сначала тайком, а потом с разрешения матери, ходить на заработки – начал собирать металлолом возле свинцового завода. Добытых денег семье хватало на пропитание, но не более того.

Однажды, а было это ночью, мальчика на дороге увидели совершенно посторонние люди. Агабек шел в обуви, насквозь «пропитанной» сырой дорожной глиной, со стороны это «средство передвижения» было похоже на домашние войлочные тапки. Время от времени Агабек останавливался и «голосовал» в надежде остановить попутку. Наконец проезжавшие мимо молодые ребята из Шымкента подобрали мальчика, в руках у него был мешок с грудой железа… Они расспросили Агабека о житье-бытье. Прониклись сочувствием к нему, появилось желание оказать поддержку. Вскоре нашлись и другие люди, готовые помочь семье Агабека. Сначала продуктами, потом одеждой, затем организовали в соцсетях сбор денег. Одна из благотворителей, Аягоз Бегалы, рассказала МИА «Казинформ» о том, кто помог малообеспеченной семье. «Агабеку помогли все жители Шымкента, жители разных уголков Казахстана и других стран – Кореи, Израиля, Узбекистана, Германии, России. Через социальные сети собрали 7 миллионов тенге. Мы полностью оформили документы на новый дом. Этим занимались простые волонтеры города Шымкента», – сказала Аягоз Бегалыкызы. В доме, куда перебралась семья Агабека, три жилые комнаты, туалет и ванная комната. Во дворе большой участок и сарай. Семья Агабека несказанно счастлива. Вот они, действительно, встретились с проявлением доброты, настоящего милосердия…

Так как будем отмечать День спонтанного проявления доброты?

Как изначально задумано – спонтанно. Улыбка прохожему. Уступить место пассажиру-попутчику в автобусе. Пара-другая комплиментов коллегам на работе. Добавить денег к чеку пожилого клиента в аптеке. «Подвешенный», то есть проплаченный вами кофе для какого-нибудь безымянного клиента в кафе. Простой, что называется «ни о чем», звонок другу, пожилому родственнику, одинокой соседке. Купите пару пакетиков корма для бездомной кошки или собаки. Вот этому я научилась у внучки своей учительницы, в сумке которой всегда лежит пачка вискаса или кити-кета. На всякий случай – вдруг вам на улице встретится голодная животина.

Проявление отзывчивости должно быть спонтанным, но искренним, от всей души, и главное – не напоказ. Запомнили?

Когда-то замечательный американский писатель Марк Твен так сформулировал это понятие: «Доброта — это то, что может увидеть слепой и услышать глухой». Лучше не скажешь.

Лишь один пример, понятный всем. Российский актер Константин Хабенский взял своего пса из приюта больным и грязным. Он его вылечил, отмыл и полюбил.

Напоминаю и себе, и вам – все должно идти от души, бескорыстно. Не печальтесь, «плату» мы все же получим. Какую? О ее размере точно знает протоиерей Андрей Ткачев: «Человек даже не предполагает, как отзовется одно его доброе дело. Оно потом будет ходить за ним действительно как тень или Ангел, осеняя его в местах его пребывания. Перед тобой пойдет, чтобы ты не споткнулся, и за тобой пойдет, чтобы тебя в спину не ударили».

Фарида Шарафутдинова