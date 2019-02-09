Хорошее настроение – коварная штука. Оно дает тебе непередаваемое ощущение эйфории, какого-то радостно-легкого душевного подъема. Кажется, что весь мир распахнул свои объятия для тебя, вокруг все прекрасно, доступно – просто протяни руки и бери…

Примерно в таком приподнятом настроении шла на днях по самому центру города пожилая супружеская пара – на то у них была своя значимая причина. И тут Она предложила Ему: «А, давай, зайдем вот в это милое кафе, на пару минут, посидим-согреемся». Запах свежемолотого кофе, приятный интерьер, прекрасный вид из витражного окна кафе – все это располагало к изысканному на их взгляд отдыху. Они заказали две чашечки кофе и два пирожных. Она предупредила официанта сразу: «С кремом нам нельзя, у Него диабет». Принесли пирожные – что-то из творога выложено на тонкий песочный коржик. Кофе на вкус был изумительным, а пирожные – так себе десерт, скорее – образец безотходного производства кондитера-самоучки. Для еды это невесомое пирожное было явно не предназначено. Но, куда деваться, они их с трудом, но уже надломили (да, оба сразу…). Расстройства добавил принесенный официантом счет – за кофе (по 650 тенге за чашечку) и за два типа пирожных (по 750 тенге за каждое), плюс 420 тенге за сервисное обслуживание. Итого надо было выложить 3220 тенге. Она без возмущения оплатила чек.

Но всю дорогу от кафе до дома их не покидало чувство какой-то досады, несоответствия цены и качества. «Это же надувательство, халтура! – восклицает Она. – Это пирожное и 100 граммов не весит, оно и не свежее, какое-то подсохшее. Да лучше бы я килограмм творога в магазине для дома купила за те же 750 тенге…»

А это уже называется «запоздалое озарение». Эх, если бы этот «калькулятор», да пораньше включился!

Об этом досадном визите в кофейню мы услышали от самой героини, позвонившей в редакцию. Ее интересовал лишь один вопрос: есть ли в Шымкенте орган, который контролирует ценообразование блюд городских кофеен, кондитерских, столовых, баров, ресторанов? Нет, правда, спрашивает она – из чего складывается калькуляция этого зубодробильного пирожного?

Лично у меня есть ответ – из понтов! Из понтов в нашем городе складывается многое, в том числе и подобная калькуляция. Во-первых, центр – центрее не бывает; во-вторых – первый этаж, удобно для гостей заведения; в-третьих – надо полагать высокая арендная плата, которую кофейня платит «владыке» торгового центра.

Героиня пояснила, что ее претензии только к качеству и цене «незабываемого» по вкусу десерта. Обслуживание было безупречным. Эту супружескую чету, к слову — педагогов с огромным стажем, больше беспокоит, что, ладно, они старики, раз в пятилетку зашли в кафе и больше туда ни ногой. А как быть молодежи – ведь подаваемой там едой сыт не будешь, да и по цене каково?!

Ну что же, я хоть и далеко не молодежь, за нынешних «мачос и девчачос» отвечу, все-таки матерью и тещей двоих являюсь. За молодежь, уважаемые, особо не потейте. В их кошельках денег поболе, чем у нас с вами водится. Откуда деньги? Вспомните, мы им даем, и потом – они сами уже зарабатывают-подрабатывают. И уж, поверьте мне, в такие кофейни ходят не за хлебом насущным, не для чревоугодия, а опять же для понтов – селфи там снять, выставить в Instagram и в Facebook «отметиться», мол, и мы не лыком шиты и мы сюда хаживаем…

Если у вас вскоре вновь наметится хорошее настроение, спросите совета у молодых: куда пойти – нет, не учиться, а посидеть-отдохнуть, опять же кофе попить. Вам выдадут такую навигацию по родным местам, что вы по-настоящему возрадуетесь диапазону цен. Здесь в основном работает принцип: чем дальше от центра, тем дешевле. И не всегда это убогие забегаловки, нет. Шымкент – он разный. Опять же в сетевых ресторанах-кафе-кондитерских вполне доступные цены. Лучше всего, перед походом за «кулинарными радостями жизни», поинтересоваться по телефону размером среднего чека заведения. Потянете или нет? Станет это для вас ценовым шоком или обойдется слабым потрясением?

В числе моих друзей есть одна супружеская пара – Нина и Коля. Я их обожаю, они знают об этом. Так вот они, начиная с весны, не ленясь и не торопясь, по мере сил своих, запасаются на всевозможных ярмарках, распродажах, «вечерних базарах» грибочками, ягодами, зеленью, овощами, фруктами. Сейчас больше морозят и сушат. Так вот, у них есть такая забава – «пройдусь по торговому центру». То в один заглянут, то в другой. Купят чего-нибудь по минимуму, зато насладятся бесконечными подсчетами-прикидками – это ж сколько они сэкономили на своих запасах. Ведь в их закромах такие же деликатесы, что и в этих маркетах, но по цене на порядок ниже! Это же бальзам на израненные инфляциями сердце и душу.

И еще. Просьба к людям среднего возраста: когда вы выводите своих родителей в свет, проводите банкеты, тои, не называйте им реального счета, выставленного вам в ресторане. Щадите их нервы и сердце. Делите сумму счета надвое, а лучше называйте им только первые три-четыре цифры. Это как раз-таки то, что называется «ложь во спасение». Зачем им знать эту сермяжную правду жизни?

Возвращаясь к героине, подсказавшей эту тему, даю бесплатный совет. В таких случаях поступайте как легендарная Фаина Раневская. Однажды она обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием. «Позовите директора», – сказал она, расплатившись. А когда тот пришел, предложила ему обняться. «Что такое?» – смутился тот. «Обнимите меня», – повторила Фаина Георгиевна. «Но зачем?» «На прощание. Больше вы меня здесь не увидите»…

Фарида Шарафутдинова