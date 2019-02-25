Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» 2019 года.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан конкурсы проводятся ежегодно.

Участвовать в конкурсах могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг (за исключением производства вооружений и военной техники) на территории Республики Казахстан.

Не допускаются к участию в конкурсе организации, в которых доля участия государства составляет более 50 %, а также организации, в отношении которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур реабилитации и банкротства.

Желающие принять участие в конкурсах должны до 1 июля 2019 года представить заявки вэлектронном виде на сайте: www.altynsapa.kz. Материалы (отчеты) конкурсов оформленные в соответствии с Правилами оформления, представления и предварительной оценки материалов участников конкурсов (смотреть на сайте конкурсов) представляются в региональные палаты предпринимателей или в электронном виде на сайте www.altynsapa.kz.

С более подробной информацией по конкурсам можно ознакомиться на сайте www.altynsapa.kz. Консультации по тел.: 8 (7172) 919-388.