Шымкентское ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» наградили за вклад в экологию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил в столице лучшим казахстанским компаниям призы «Алтын сапа» и «Парыз». В числе победителей было и шымкентское ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Всего же из Шымкента на получение премии в номинации, выигранной водниками, претендовали 23 компании. ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» награждено премией «Парыз» за вклад в экологию.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки в общей сложности 281 предприятие. По итогам смотра , в числе лучших отмечено и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Цель конкурса выявить и стимулировать по 5 номинациям лучшие трудовые коллективы Казахстана. В одной из них – «За особый вклад в экологию», шымкентское предприятие было удостоено Золотой премии «Парыз».

«Мы первыми запустили установку биогаза в Центральной Азии. С ее помощью мы перерабатываем канализационные стоки и получаем электрическую и тепловую энергию, которая перекрывает около 70% наших энергозатрат. Мы работаем совместно с Германий. Немецкие компании помогают нам в установке газовых генераторов для выработки электроэнергии. У нас также хороший совместный опыт работы с польскими коллегами, которые осуществляют шеф-контроль за работой комплекса очистных сооружений. Кроме того, мы активно занимаемся озеленением. В ближайшее время планируем довести комплекс обработки канализационных стоков до мощности 200 тысяч кубических метров в сутки, что значительно снизит нагрузку на экологию города. Хочу особо отметить послание президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича, в котором он поставил цель снизить изношенность инженерной инфраструктуры на 15%. Это своевременное и необходимое решение», — отметил генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» целенаправленно работает над улучшением экологической обстановки в Шымкенте. Компания внедряет передовые технологии, а также проводит массовую высадку зеленых насаждений. С 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте утроилась, и сейчас составляет около 34% экономики страны. Сегодня в этой отрасли трудятся более 3,5 миллионов человек, это 40% трудящегося населения. Президент на торжественном собрании отметил, что в ближайшие 7 лет государство предпримет меры по устранению всех барьеров, ограничивающих предпринимательскую активность, будут приняты усиленные меры для процветания бизнеса.