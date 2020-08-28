В историю противостояния газовиков и владельца кафе «Мактаарал» в Сарыагашском районе оказались вовлечены блогер и даже палата предпринимателей Туркестанской области.

В филиале компании «КазТрансГаз Аймак» заявили: по данному факту обязательно будет проведено служебное расследование.

С 11 августа 2020 года представители газового хозяйства Сарыагашского района в рамках подготовки к отопительному сезону проводят обход объектов, чьи владельцы заключили с газоснабжающей организацией договор на поставку голубого топлива.

К слову, проверки эти, согласно п.4.4. Договора розничной реализации товарного газа бывают как плановые, так и внеплановые. И во время этих самых проверок, опять же согласно Договору, проверяющим должны обеспечить беспрепятственный доступ к объектам газопотребляющей системы и имеющимся там приборам учета, документации и другому оборудованию, связанному с подачей и учетом объемов газа.

Один из объектов, куда пришли с проверкой, было кафе «Мактаарал» в селе Капланбек. Это кафе знакомо многим, кому приходилось выезжать на дальние расстояния. Как правило, рейсовые автобусы останавливаются там, чтобы люди могли перекусить перед дальней дорогой. Облюбовали это кафе и дальнобойщики. В общем, людей в нем, как правило, бывает много.

Поскольку, в этой истории две стороны и каждая уверяет в своей правоте, предоставим слово как предпринимателю, так и представителям газового хозяйства.

Предприниматель – не понимаю, за что нам отключили газ

Если говорить о хронологии событий, то все происходило в течение трех дней – 11, 12 и 13 августа.

Представители кафе заявляют – никто из проверяющих в указанные три дня в кафе не заходил, и акт был составлен с грубейшими нарушениями.

«В тот день к нам в кафе пришел какой-то человек. Он заявил, что он директор районного газового хозяйства и пришел с проверкой. При этом в его служебном удостоверении не было никаких печатей. Мы позвонили нашему руководителю. Он сказал – никого не запускайте, пока я не приеду. Буду через полчаса. А они не стали дожидаться и за эти полчаса просто отключили нам газ. Это было 11 августа. Причем, сделали это без предупреждений и уведомлений. У нас работают 150 человек. Уже 15 дней мы работаем без газа. Ни 11, ни 12, ни 13 августа они на нашу кухню не проходили. А все точки смогли посмотреть только вчера, 25, вроде, числа пришли, человек представился инженером, все проверил», — рассказывает Арман Оразымбетов, представитель владельца кафе.

К слову, 16 августа в район приехала Ирина Ким замдиректора областной палаты предпринимателей «Атамекен», чтобы разобраться в законности действий руководителя РГХ. Но и тогда по словам Армана Оразымбетова, проверяющих внутрь кафе они не пустили:

«У них на руках не было никаких бумаг, дающих основание для проверки. Как мы можем впустить на кухню, где готовится еда, посторонних?! Для этого у них должно быть веское основание и хоть какой-то документ, например, постановление».

К слову, на вопрос о том самом пункте 4.4. Договора, дающем право на проведение внеплановых проверок, Арман ответил, что никто их не предупреждал о наличии в документе такого пункта и признался, что фактически важный документ предприниматель подписал… не читая.

Все не так, ребята?

А вот, что рассказал инспектор РЦКУ «Шымкент» Даулет Даниярулы:

«11 августа мы пришли в кафе «Мактаарал». Хозяина кафе не было. Но был управляющий – Азамат. Мы объяснили цель визита, и он разрешил нам пройти на кухню. Первое, что бросилось в глаза – кафе потребляло больше газа, чем указано в договоре. Кроме того, там мы увидели массу нарушений – к очагу, на котором стоял котел для приготовления еды, газ на горелку подавался ПРОСТЫМ РЕЗИНОВЫМ шлангом. И таких шлангов было несколько – отдельно к очагу, к тандыру, к плите. И по этой кухне, наступая на шланги, по которым еще раз подчеркну, шел газ, ходили кухрабочие. Просто страшно представить, что могло произойти, повреди они любой из этих шлангов. Кафе просто взлетело бы на воздух вместе с посетителями, которые обедали на уличной площадке. Когда мы рассказали обо всем этом директору районного газового хозяйства, он предложил провести повторную проверку. 12 августа мы пошли в это кафе с повторной проверкой. С нами был руководитель РГХ. Нам сказали – без владельца кафе зайти на кухню нельзя. Около часа мы его прождали. Он приехал, но доступа к газовому оборудованию не дал. 13 августа нам позвонили из кафе и сказали, что пригласили представителя районной палаты предпринимателей и попросили приехать. Мы приехали, но никого внутрь кафе снова не пустили. 16 августа, когда приехала представитель областной палаты предпринимателей, снова никто в кафе не попал. Предложение пройти внутрь и все проверить было, но нам не разрешили зайти, объяснив это отсутствием разрешения на проверку от правоохранителей».

Помимо грубейшего по мнению газовиков нарушения техники безопасности и эксплуатации газовых приборов, они выявили и факт, который дает им все основания говорить, что в кафе велось хищения газа:

«Акт 11 числа по выявленным нарушениям был составлен, но так как владельца не было, администратор, до которого довели информацию о выявленных нарушениях, акт подписывать отказался. Поэтому 12 числа приехал руководитель газового хозяйства и контролер, который был там 11 августа. Там же был и владелец кафе, но он подписать акт отказался. И не дал доступа на кухню. Согласно имеющимся у нас документам, собранным по этому делу, мы считаем, что там было хищение газа в крупном размере — владелец кафе самовольно увеличил мощность газовых устройств. Ни одна из горелок не соответствовала госстандартам, более того, с них были сняты сопла. И если по договору он мог получать 32 кубометра газа в час, в момент проверки забирал все 176 кубометров. Между тем, согласно пп.1 п.36 Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденных приказом министра энергетики РК №96 от 11.03.2014 – при пользовании товарным газом не допускается без согласия газораспределительной организации монтаж, демонтаж газового оборудования и приборов учета, замена пригодного к использованию прибора учета», — говорит директор Туркестанского филиала АО «КазТрансгаз Аймак» Шалкар Омарбеков.

По его словам, подача газа была прекращена 12 числа. Но при повторном осмотре объекта выяснилось, что кафе потребляло газ:

«Блин» на фланцевом соединении, которое мы установили, чтобы отключить подачу газа, был демонтирован. Поэтому нам пришлось отключить газ на видимый разрыв 13 августа. Отключили подачу газа мы из соображений безопасности как тех, кто там работает, так и посетителей кафе».

Он также согласился – 25 августа газовики действительно приходили с проверкой в кафе и в этот раз их допустили.

«Мы сказали – хорошо, мы можем возобновить подачу газа, но прежде нам надо убедиться, что там нет нарушений безопасности, нет изменений в проекте газификации на основании, которого и был заключен договор. Наших ребят допустили. Они в очередной раз выявили массу нарушений».

По словам Шалкара Омарбекова, филиал также инициировал проверку деятельности руководителя Сарыагашского районного газового хозяйства. Но она начнется после того, как будет поставлена точка в вопросе с кафе «Мактаарал».

А что же третья сторона?

Если внимательный читатель заметил, 16 августа в это кафе приезжала замдиректора ПП Туркестанской области по правовым вопросам Ирина Ким. Мы поинтересовались, заходила ли она в кафе, чтобы проверить, кто прав в этом споре и действительно ли нарушения, о которых говорят газовики, имели место, тем более, если речь идет о безопасности людей.

Ответ оказался неожиданным:

«Сам акт, составленный от 11 августа мы поставили под сомнение, так как, со слов предпринимателя -изначально внутрь объекта никто из присутствующих допущен им не был. Все доводы предпринимателя, и правомерность действий работников АО «КазТрансГаз Аймак», на сегодняшний день, проверяются уполномоченным органом — госинспекцией в нефтегазовом комплексе МЭ РК».

Понятно, что Палата защищает интересы предпринимателя, но, когда стоит вопрос о правоте одной из сторон, нелишним, на наш взгляд, было бы просто зайти и проверить – тогда все встало бы на свои места.

Так были ли нарушения?

Мы проехали в это кафе 28 августа. На улице – много посетителей. На кухню, после согласований с руководством, нас таки пустили. Все, что нам продемонстрировали – соединение, которое подает газ к газовой плите. И на первый взгляд, ничего не вызывает вопросов. Кроме одного – в кафе полно посетителей, люди заказывают разные блюда, а на плите, установленной в центре кухни, ничего не готовится.

Неужели, в течение этих 15 дней владельцы пытались замести следы?

Тем не менее, есть молчаливые свидетели и более беспристрастные, чем все стороны этого конфликта – кадры, на которых запечатлены факты грубейшего нарушения техники безопасности и тем более использования газа. На них – резиновые шланги, которые тянутся по всей кухне, подавая газ… А это значит, что владельцы кафе подвергают опасности не только 150 своих же работников, но и каждого посетителя, который по привычке останавливается у них перекусить. И если вдруг там что-то и рванет, жертв будет немало. И первые, кого обвинят в халатности – районное газовое хозяйство. Тогда и блогеров, которые будут требовать не просто уволить, но прилюдно линчевать руководителя, который палец о палец не ударил ради безопасности людей, станет в разы больше. Получается, отключив подачу газа в это кафе, газовики вовремя предотвратили беду?

И еще, по словам владельцев, все это время они вынуждены пользоваться пропаном (газовые баллоны), но даже для газового баллона такие соединения – это верх беспечного отношения к мерам безопасности.

Напоследок отметим — хищение газа давно уже перешло из разряда гражданского в уголовное право. И то верно – за мешок картошки тебе пришлось бы нести более суровое наказание, чем за воровство газа. Потому-то в компании «КазТрансГаз Аймак» просят всех абонентов не воровать, потому что приговор может оказаться суровее, чем вы ожидали.