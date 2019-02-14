Экс-игрок «Кайсара», «Ордабасы» и сборной Литвы Валериюс Мижигурскис дал большое интервью порталу Sport24.ru. Футболист рассказал о том, почему решил играть в Казахстане и что ему запомнилось больше всего в нашей стране, передает Nur.kz.

Бывший футболист признался, что поехал в Казахстан из-за тех условий, которые ему пообещали.

Мижигурскис рассказал, что ему сразу же поступили предложения от кызылординского «Кайсара», владивостокского «Луча» и белорусского «БАТЭ».

Хорошие условия сыграли в пользу «Кайсара» и литовский спортсмен согласился. Немного позже Мижигурскис называл себя дураком, потому что «БАТЭ» вышел в ЛЧ, а ему пришлось играть в чемпионате Казахстана.

«Я поехал в «Кайсар», на хорошие условия, а БАТЭ в тот же год пробился в Лигу чемпионов и играл с «Ювентусом», «Реалом» и «Зенитом». Я подумал: «Ну и … [дурак] я», — вспоминает литовец. Жителей Кызылорды он вспоминает с теплотой.

Также футболист рассказал, что ему запомнилось в Казахстане. «В Кызылорде люди приятнейшие, отзывчивые. Не сравнить с Шымкентом, вроде как третьим городом страны, где все валили на легионеров, и я подрался дважды за первый месяц», — говорит он.

Также Валериюс рассказал интересную историю о форме ФК «Ордабасы».

«Была интересная история с формой: желтая была от сборной Бразилии, синяя — Италии. Только с эмблемой «Ордыбасы», — рассказал в интервью Мижигурскис.

Также спортсмен отметил различия между футболом в Казахстане и Эстонии, где ему тоже удалось поиграть. По словам футболиста, казахстанские болельщики приходят на игры, в отличии от эстонских любителей футбола.

«Играли на базе при десяти болельщиках, которые сидели на деревянных лавках», — вспомнил он свои игры в Эстонии.

Всего Мижигурскис сыграл 21 матч в Казахстане, из них 13 за «Кайсар» и 8 за «Ордабасы». Завершив карьеру футболиста Валериюс стал футбольным агентом.