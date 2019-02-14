Сегодня с рабочей поездкой Туркестанскую область посетил первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин.

В ходе поездки глава региона Жансеит Туймебаев ознакомил первого вице-премьера с ходом строительства объектов в областном центре.

Сначала рабочая группа посетила административно-деловой центр города. На сегодня здесь полностью освобождены земельные участки для реализации 13 объектов, которые в первую очередь возведут на площади 48,4 га. В настоящее время здесь ведется строительство зданий областного акимата, управлений и департаментов.

Наряду с этим, Аскар Мамин ознакомился со строительством торговых центров, а также 26 и 88 многоэтажных жилых домов. Отметим, из 1536 — 1200 квартир (20 жилых домов) относятся к категории арендного жилья, а остальные 6 домов или 336 квартир — кредитное жилье. Строительство 11 жилых домов (660 квартир) началось в сентябре текущего года, срок сдачи — апрель 2019 года. Кроме того, в ноябре текущего года началось строительство 9 жилых домов (540 квартир), срок ввода – ноябрь 2019 года. Вместе с тем, 44 из 88 новых жилых домов, строительство которых ведется в микрорайоне Отырар будут сданы в эксплуатацию в 2019 году, остальные 44 введут в эксплуатацию в 2020 году.

Также, аким области Ж.Туймебаев ознакомил А.Мамина с ходом строительства музея Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане. Напомним, заказчиком объекта выступило АО «ФНБ» Самрук-Казына», площадь музея составит 3 200 кв.метров, строительство планируется завершить в 2020 году. Помимо этого, рабочая группа посетила музей-заповедник «Азрет Султан», на территории которого планируется построить культурно-исторический Визит центр.

В свою очередь, первый вице-премьер, ознакомившись с ходом строительства объектов, поручил обеспечить качество строительных работ и своевременное их завершение.

В завершении рабочего визита состоялась выставка строительных материалов, производимых предприятиями Туркестанской и Кызылординской областей. На выставке представили продукцию из керамики, отделочные материалы, необходимые для строительства.