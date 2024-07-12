В Туркестане построят 18-этажный отель за 270 млн долларов

В Туркестане построят 18-этажную гостиницу. В строительство будут инвестировать китайские предприниматели. Сейчас ведутся переговоры. Эта возможность была достигнута главой региона во время визита в город Вэйнань.

В Туркестане построят 5-звездочный отель. 18-этажное здание будет вмещать в себя не только номера, но и аквапарк, комплекс вилл, а также бизнес-центры. Стоимость проекта составит 270 млн долларов. Инвестировать в строительство будут китайские предприниматели. Подобного соглашения глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды достиг в ходе визита в Китай. Кроме того, в регионе реализованы 4 проекта на сумму более 1,5 миллиардов тенге. В поднебесной глава области посетил объекты бизнеса.

Совместно с китайской компанией также будет построен цех по производству камер видеонаблюдения. Цель соглашения между регионом и китайскими инвесторами — увеличение количества фабрик и повышение благосостояния населения. В качестве первого шага к реализации этой цели аким региона подписал несколько меморандумов.

Визит делегации Туркестанской области в Поднебесную продолжается. Предприниматели перенимают богатый опыт Китая и планируют запустить в регионе новые предприятия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что сотрудничество с Китаем крайне важно для Казахстана, и не должно быть страхов, привнесенных извне или основанных на представлениях давно минувших дней. Глава государства назвал Китай в высшей мере развитым государством, одна из сильных сторон которого — высокие технологии. И это первенство признает весь мир. По словам президента Казахстана, отношения между республикой и Китаем активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и вечного стратегического партнерства.

Президент отметил, что взаимный товарооборот между двумя странами демонстрирует беспрецедентный рост. Касым-Жомарт Токаев добавил, что личные контакты между лидерами Казахстана и Китая полностью отражают высокий уровень связей между двумя странами, и казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми.