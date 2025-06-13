Туркестан будущего: комфорт и безопасность в приоритете

Рядом с железнодорожным вокзалом Туркестана началось строительство двух пешеходных мостов протяжённостью 117 метров и 46 метров. Они обещают не просто сделать город комфортнее и безопаснее для жителей и гостей духовной столицы страны, но и стать важной частью современной городской инфраструктуры.

Туристов и паломников, прибывающих в регион с каждым годом становится всё больше, а значит, и транспортные узлы должны соответствовать современным требованиям.

«Туркестан — это ворота в историю, в культуру. А инфраструктура — основа. Мы должны создавать комфортную среду как для горожан, так и для гостей», — отметил аким области Нуралхан Кушеров.

Работы уже ведутся: строители устанавливают опоры и закладывают основные конструкции. На площадке трудятся десятки специалистов. Финансирование проекта выделено в полном объеме. По плану, до конца текущего года мосты уже будут готовы принять первых пешеходов. Качество работ контролируют не только заказчики но и технический надзор.

В городе строятся не только дороги и здания. В приоритете — удобство и безопасность пешеходов. Мосты, которые сейчас возводят в районе вокзала, должны соединить оживлённые участки и упростить движение для тысяч людей.

Ход строительства находится под постоянным контролем. Объект лично посетил аким области, чтобы ознакомиться с этапами работ и задать ориентиры по качеству исполнения. Особое внимание уделяется надежности конструкций, соблюдению технологии и сроков.

Параллельно в городе продолжаются и другие работы. В районе памятника Кабанбай батыру планируют обустроить общественное пространство: установить лавочки, урны, сделать шахматную площадку, высадить деревья. Всё-ради удобства горожан и сохранения культурного облика города.

Город растёт и развивается. Каждый такой проект — это не просто стройка, а важный шаг к тому, чтобы Туркестан стал по-настоящему современным, комфортным и безопасным городом.

Пешеходные мосты возле вокзала — важный элемент городской среды. А завершение всех этих проектов дело времени и чести, отмечают в акимате, а значит и качества.