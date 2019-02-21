Аскар Мамин будет исполнять обязанности Премьер-Министра страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.
3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в сообщении.
Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО «Қазақстан Темір Жолы», занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. В должности первого вице-премьера работал с сентября 2016 года.
Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку:
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны.
Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной.
Это – безусловно, положительный момент.
Однако этого недостаточно для настоящего времени.
Инициированные мною Третья модернизация и «План нации – 100 конкретных шагов» были направлены на ускоренное проведение структурных реформ.
Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.
Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не произошли.
Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов.
Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.
Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют.
Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.
Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основными приоритетами работы каждого члена Правительства и акима.
Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получило все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и нести ответственность за это.
Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, а также развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.
Вместе с тем, системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей.
В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.
Все это усугубляется неумением членов Правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику.
В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение.
Считаю, что Правительство должно уйти в отставку.
Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач.
На ближайшем съезде партии «Нұр Отан» я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.
На эти цели будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда.
Они будут направлены на решение следующих задач:
— усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан;
— расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения;
— серьезное изменение политики развития регионов.
На реализацию данных задач должна быть направлена работа Правительства и акимов всех уровней.
Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии «Нұр Отан».