Аскар Мамин будет исполнять обязанности Премьер-Министра страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в сообщении.

Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО «Қазақстан Темір Жолы», занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. В должности первого вице-премьера работал с сентября 2016 года.

Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку:

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны.

Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной.

Это – безусловно, положительный момент.

Однако этого недостаточно для настоящего времени.

Инициированные мною Третья модернизация и «План нации – 100 конкретных шагов» были направлены на ускоренное проведение структурных реформ.

Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.

Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не произошли.

Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов.

Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют.

Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.

Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основными приоритетами работы каждого члена Правительства и акима.

Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получило все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и нести ответственность за это.

Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, а также развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.

Вместе с тем, системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей.

В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

Все это усугубляется неумением членов Правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику.

В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение.

Считаю, что Правительство должно уйти в отставку.

Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач.

На ближайшем съезде партии «Нұр Отан» я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

На эти цели будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда.

Они будут направлены на решение следующих задач:

— усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан;

— расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения;

— серьезное изменение политики развития регионов.

На реализацию данных задач должна быть направлена работа Правительства и акимов всех уровней.

Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии «Нұр Отан».