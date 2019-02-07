В Кентау родители жениха на четвертый день после свадьбы привезли молодую невестку обратно в отчий дом под предлогом, что она не сохранила свою невинность до первой брачной ночи. Об этом несостоявшаяся келин рассказала NUR.KZ.

Как оказалось, девушка приехала из Кентау в Алматы в поисках работы.

«Через социальные сети я общалась с одним моим земляком. Если быть точнее, то мы ходили в одну школу, но не общались. В начале ноября я взяла отпуск и поехала в родной город. Молодой человек, узнав о моем приезде, пригласил меня на встречу. 6 ноября он второй раз пригласил меня на встречу, сказал, что просто погуляем, но на самом деле украл меня. С самого начала я твердила, что не буду келинкой и не хочу пока замуж, но его бабушка умоляла меня остаться и даже расплакалась», – вспоминает Айнур (имя изменено).

Так в доме собрались гости и провели беташар. А в качестве выкупа сторона жениха преподнесла родителям невесты две тысячи долларов.

Но в первую брачную ночь жених не увидел доказательств невинности невесты и поутру сообщил, что намерен развестись.

«Увидев чистую постель, он сказал, что на утро сделаем вид, что ничего не было, а я должна сама потихоньку уйти. Но утром все было совсем по-другому: он начал жаловаться своей бабушке, что я нечиста, а она в свою очередь начала обзывать меня по-всякому. Но я хранила свое целомудрие, никогда не встречалась с парнями, не говоря уже о том, чтобы спать с кем-либо. Я сразу же отправилась в клинику на обследование. Гинеколог сообщила мне, что я еще девственница, и что такое бывает, когда половой орган жениха недостаточно большой, или девственная плева находится слишком глубоко. Я сообщила об этом его родным и попросила поехать со мной и услышать это из уст самого врача. Однако они не собирались никуда идти и просто сказали, чтобы я ушла. На следующий день я снова пошла к гинекологу, там мне сказали то же самое. Однако таких справок не выдают, и я никак не могла это доказать родным жениха», – сокрушается Айнур.

Скандал на этом не закончился. Родные жениха приехали к родителям девушки и продолжили конфликт у них дома.

«Твоя дочь нечиста, нам не нужна такая келин», – говорили они и попросили вернуть выкуп. Оказалось, что мама потратила из этой суммы 40 тысяч тенге. «Это будет плата за одну ночь с твоей дочерью», – заявили они моей матери и уехали», – говорит девушка.

Даже родные пострадавшей отвернулись от нее, обвиняя ее в том, что она опозорила весь их род. А она жалеет, что во время конфликта не подала в суд на парня, доверившись своим родным. Они просили ее не делать поспешных выводов, так как, когда дело дойдет до суда и все станет известно, им всем будет стыдно выходить на улицу.

А парень вовсе не страдал и буквально через неделю привел в дом другую девушку. Но бабушка в этот раз сначала повела молодую келин к гинекологу и лишь потом провела обряд беташар.

Айнур же хочет, чтобы справедливость восторжествовала, и те, кто опозорил ее и опорочил ее честь, получили по заслугам….