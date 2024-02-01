Украл с целью женитьбы: на похитителя девушки заведено уголовное дело

В прокуратуре Шымкента завели уголовное дело на мужчину, который похитил девушку с целью женитьбы, передает OTYRAR.

В дежурную часть полиции города Шымкента 16 января обратилась мама девушки.

Стражи порядка сразу же завели дело по данному факту. Начато досудебное расследование пункту 1) части 2 статьи 125 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Похищение человека).

«В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяцажитель «Г» Мангистауской области. В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произшедшего. За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества»

В прокуратуре заявили, что дело находится на особом контроле.

«Брак не должен начинаться с обмана и насилия –прокуратура города Шымкент занимает принципиальную позицию по защите прав женщин»,- говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Пережитком прошлого, является обычай связанное с похищением невесты для брака.