В Шымкенте похитили девушку

В Шымкенте полицией возбуждено уголовное дело по факту принуждения к вступлению в брак.

Как сообщили в департаменте полиции города, по заявлению местной жительницы начато досудебное расследование по статье 125-1 Уголовного кодекса РК — «Принуждение к вступлению в брак». Все участники инцидента доставлены в управление полиции, подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что девушка обратилась в полицию с заявлением на мужчину, который, по её словам, попытался насильно женить её на себе, применив так называемую «традицию похищения невесты». На распространённых в социальных сетях кадрах видно, что девушку ожидали родственники предполагаемого жениха. Сообщается, что девушка еще не достигла совершеннолетия.

Полиция подчёркивает, что в стране действует принцип нулевой терпимости к любым формам правонарушений. Лица, нарушившие требования закона, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.