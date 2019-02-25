До нового назначения он занимал пост первого вице-министра ведомства.

Роман Скляр стал новым главой Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК, сообщает vlast.kz. Он сменил на этой должности Жениса Касымбека.

«Да, согласовали. Я очень благодарен депутатам, комитету Мажилиса, в котором я сам работал, являясь депутатом шестого созыва», – подтвердил своё назначение Роман Скляр.

До назначения он занимал пост первого вице-министра МИИР.

Роман Скляр имеет три высших образования по специальностям «инженер-строитель», «экономист» и «юрист». В разные годы он работал в администрации Павлодара и Астаны.

В 2011-2013 годах был вице-министром транспорта и коммуникаций. В 2014 году получил должность вице-президента АО НК «Казахстан Темир Жолы». Работал вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, а также вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

В марте 2016 года Роман Скляр был избран в Мажилис Парламента Казахстана.