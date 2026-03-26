Роман Скляр провел встречи с ведущими китайскими компаниями

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в церемонии открытия и мероприятиях 25-й ежегодной конференции Боаоский азиатский форум.

В форуме также участвовали премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сабига Гафарова, спикер парламента Шри-Ланки Джагат Викрамаратне, председатель постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и представители более чем 60 стран и регионов мира.

Конференцию открыл председатель совета директоров Боаоского азиатского форума Пан Ги Мун.

В своём выступлении он подчеркнул необходимость консолидации усилий стран Азии и международного сообщества перед лицом современных глобальных вызовов: «Мы сталкиваемся с обострением геополитической напряженности, ростом числа вооруженных конфликтов и угрозами устойчивому развитию. Особенно важно укреплять взаимное доверие, углублять региональную интеграцию, сохранять открытость мировой экономики и продвигать взаимовыгодное сотрудничество».

На сессии «Диалог высокого уровня: вносить определенность в условиях глобальной неопределенности» Роман Скляр отметил: «Казахстан привержен принципам открытой экономики, устойчивого развития и предсказуемости инвестиционной политики. Мы придаем особое значение международному сотрудничеству и развитию взаимосвязанных транспортно-логистических коридоров. Казахстан выступает надежным партнером и транзитным хабом между Азией и Европой, и мы готовы совместно искать ответы на глобальные экономические вызовы».

В рамках визита Роман Скляр провёл встречу с председателем народного правительства провинции Хайнань Лю Сяомин. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, межрегиональное и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Скляр подчеркнул: «Казахстан остаётся надежным и открытым партнером для китайских инвесторов, создавая благоприятные условия для реализации совместных проектов, включая развитие индустриальных зон и транспортно-логистической инфраструктуры».

Губернатор Хайнаня Лю Сяомин отметил заинтересованность региона в укреплении сотрудничества с казахстанскими регионами.

Также состоялись встречи Романа Скляра с руководителями ведущих китайских компаний. Были обсуждены состояние реализуемых приоритетных проектов, а также перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества в сферах нефти и газа, нефтехимии, углехимии, металлургии и автомобилестроения.

Роман Скляр подчеркнул: «Новая Конституция Казахстана создаёт дополнительные возможности для активизации инвестиционного сотрудничества и реализации масштабных совместных проектов. Правительство готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, обеспечивать координацию их реализации и создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов на всех этапах».

По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к реализации достигнутых договорённостей, расширению производственного и технологического взаимодействия, а также углублению локализации продукции, производимой в Казахстане.